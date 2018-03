Die Rahmenbedingungen hätten bei dieser Heimniederlage schlechter kaum sein können. Denn da keine Schiedsrichter vor Ort waren, musste die Heimmmannschaft die Referees stellen. Fatalerweise war BHC-Trainer Max Johannssen aber der Einzige in der Halle, der die dafür notwendige Lizenz besaß. Folglich musste Johannsen einen zirkusreifen Spagat zwischen dem Coaching seiner Mannschaft und der Leitung des Spiels hinlegen. „Das war natürlich denkbar unglücklich“, formulierte es Johannsen und untertrieb dabei extrem. Auf der Bank wurde er von seinem Co-Trainer Lennart Schmiedeken vertreten.

Für Trainer Max Johannsen, lag der Hauptgrund für die Niederlage auf der Hand. „Die Mannschaft hat sich nicht an die vereinbarten Absprachen gehalten.“ Dies hatte zur Folge, dass die Bremerinnen bis zur 14. Minute bereits mit 0:2 im Rückstand lagen. Dennoch hielten sie gut dagegen und Lina Petersen verpasste die Riesenchane auf 1.2 zu verkürzen. Noch bitterer, dass sich aus dieser Möglichkeit ein Hannoveraner Konter entwickelte, der den 3:0-Pausenstand aus Sicht der Gäste brachte.

Nach der Pause wollten die BHC-Frauen „voll drauf gehen“ wie es Max Johannsen ausdrückte. Dies gelang jedoch nur in den nächsten zehn Minuten, danach verließ die Bremerinnen mehr und mehr der Schwung. „Nachdem wir zwei Jahre lang in der Halle alles gewonnen haben, müssen die Spielerinnen erst einmal lernen, mit dieser Situation zurecht zu kommen“, sagte der pfeifende BHC-Trainer. 15 Minuten vor Schluss griff er noch einmal als Trainer mit einer Auszeit ein. „Ich appellierte noch einmal, die Siegertypen rauszulassen.“ Die Folge waren schöne Angriffsaktionen und das Tor zum 1:7, das der erneut einsatzfreudigen Julia Lindgens nach einer Kurzen Ecke gelang. „Insgesamt waren fünf Gegentore in der zweiten Hälfte aber keinesfalls leistungsgerecht“, sagte Johannsen. Am kommenden Sonntag reisen die BHC-Damen zum Topfavoriten HC Göttingen (12.30 Uhr).

Bremer HC II: Altenhof; Anthes, Bachir, Lindgens, Permoser, Petersen, Schönfeld, Kook, Ohmen, Winter, van Erk, von Jackowski.