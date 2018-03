Das war der Höhepunkt einer aufregenden Saison: Kea Kühnel aus Bremerhaven im olympischen Wettkampf. (dpa)

Die Prognose? Na ja, ging so. Kea Kühnel sagte am Tag vor dem Wettkampf in Silvaplana in der Schweiz voraus, dass es wohl nicht so besonders gut werden würde. Sie sei ziemlich platt und auch noch ein bisschen krank. Dass der Slopestyle-Weltcup am Corvatsch wegen schlechten Wetters von Freitag auf Sonnabend verschoben wurde, half auch nicht gerade. Er war zäh. Es zog sich alles in die Länge.

Am Sonnabend schließlich wurde Kea Kühnel, die für den SC Bremerhaven antritt und jüngst die erste Winter-Olympionikin des Landes Bremen wurde, in Silvaplana Elfte. 66,40 Punkte hatte sie erreicht. Immerhin 24 Weltcup-Punkte gab es dafür, auch wenn die Siegerin Tess Ledeux aus Frankreich mit 89,60 Punkten deutlich entfernt lag in der Ergebnisliste. Aus Kea Kühnels Sicht ließe sich vielleicht festhalten: Es war den Umständen entsprechend gelaufen.

Für die in Innsbruck lebende und in München studierende Athletin aus Bremerhaven neigt sich nun eine lange und kräfteraubende Saison dem Ende zu. Am 14. März geht es in Italien, in Seiseralm, noch ein letztes Mal um Weltcup-Punkte. Was aus Bremer Sicht insofern ein ungünstiger Termin ist, weil Kea Kühnel deshalb auf der Bremer Sportgala fehlen wird. Die ist am 13. März, und Kühnel ist eine Kandidatin für die Wahl zur Bremer Sportlerin des Jahres. Sie wäre sehr gern gekommen, sagt sie.

"Ich bin mit dem Körper am Limit"

Zur finalen Schleife der Saison sagt sie: "Ich bin mit dem Körper am Limit. Mein Körper merkt das schon ziemlich." So aufregend die letzten Wochen waren, so kraftraubend waren sie auch. Kurz vor Olympia noch Weltcup in Kalifornien, danach der Jetlag und die Unsicherheit über die Olympia-Nominierung. Und nach dem Rückflug aus Pyeongchang, wo sie mit 59,60 Punkten auf Rang 18 gelandet war, kam der nächste Jetlag. Dazu eine leichte Grippe, die schon in Südkorea begonnen hatte. Ankunft in München am späten Montagabend, am Dienstag ging es umgehend weiter zur Wettkampfvorbereitung in die Schweiz. Kea Kühnel freut sich auf Innsbruck und ein paar Tage Ruhe jetzt, bevor es zum letzten Weltcup der Saison geht.

In den Tagen der Ruhe wird auch nochmal reflektieren können, was da gerade alles passiert ist mit ihr in ihrer vergleichsweise noch jungen Freestyle-Karriere. Olympia lief sportlich nicht so wie erhofft, aber es bleiben, erzählt sie, Erfahrungen und Erinnerungen für immer. "Da werde ich immer dran denken", sagt sie. Zu den besonderen Momenten zählten neben der Stimmung im olympischen Dorf auch die Eishockeyspiele der deutschen Auswahl, die sie sich nach ihrem Wettkampf noch anschauen konnte. Sie sah die Wunder gegen Schweden und Kanada sowie das Fast-Wunder im Finale gegen die – offiziell so genannten – olympischen Athleten aus Russland. "Das war natürlich mega-cool", sagt sie.

So cool, dass sie weitermachen will, womöglich gar bis zu den nächsten Olympischen Spielen in vier Jahren in Peking? Na ja, vielleicht. Erst mal gibt es das Nahziel für 2019, das wäre die Weltmeisterschaft in Park City. Und da gibt es noch die Veränderungen im Deutschen Ski-Verband, auf die nicht nur Kea Kühnel wartet. Sondern praktisch alle Freestyler. Sie führen eher eine Art Mauerblümchendasein im Verband, das soll und muss sich ändern, denken sie.

"Mein Papa ist mein Hauptsponsor"

"Man kann nicht die gewünschten Ergebnisse einfahren, wenn die Voraussetzungen dafür nicht da sind", sagt Kea Kühnel. Sie hofft wie viele Kollegen auf bessere Förderung. Bislang gebe es noch keinen Sport-Soldaten oder -Polizisten aus der Freestyle-Branche. Kühnel rechnet vor, dass sie für eine Saison rund 20 000 Euro benötigt, um vor allem die Reisen zu den Weltcup-Wettbewerben zu finanzieren.

Ein bisschen Sporthilfe, ein bisschen Sponsoring und die Preisgelder würden da nicht ausreichen, um die Summe zu stemmen. "Mein Papa ist mein Hauptsponsor", sagt Kea Kühnel. Der ist übrigens seit Langem Präsident des Bremer Skiverbandes – und erzählt, dass er nicht müde wird, beim DSV in Sachen Freestyle-Förderung zu insistieren. Pyeongchang hat da weitere Argumente geliefert. "Die Freestyle-Wettbewerbe hatten mehr Zuschauer als die alpinen Wettkämpfe", berichtet Kea Kühnel. Im Frühjahr wolle man sich im deutschen Verband zusammensetzen, um über bessere Strukturen für die Freestyler zu befinden. Es müsse jedenfalls etwas passieren, sagt die Slopestylerin aus Bremerhaven, die auf den Pisten ihre Tricks auf den Rails und Kickern sauber ins Tal bringen muss.

Sozusagen kann sie bei aller Müdigkeit stolz sein auf den Winter, in dem sie es zu Olympia geschafft hat – und sich freuen aufs Frühjahr. Es ist die Zeit, wo vielleicht etwas passiert im Verband. Und es ist die Zeit, in der sie neue Tricks einstudiert. Für die neue Saison.