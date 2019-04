Es entwickelte sich ein attraktives Spiel, in dem die Gäste zunächst mit 8:5 in Führung gehen konnten (16.). Doch binnen weniger Minuten konnten die Gastgeber den Rückstand wettmachen und nach einem regen Schlagabtausch schließlich ihrerseits mit 16:15 in die Pause gehen. In der zweiten Halbzeit bekam die Neustädter Deckung die Offensive der Gäste immer besser unter Kontrolle, und da gleichzeitig auch die Trefferquote ebenfalls anstieg, ging die SGBN durch den gut aufgelegten David Kleideiter (sechs Tore) in der 48. Minute erstmals mit fünf Toren in Führung (26:21).

SG Buntentor/Neustadt: Hellwig; Linowski, Melon (1/1), Jäger (1), Wienholt (1), Komischke (2), Lagemann (3/1), Haass (3), Schnirring (3), Diegel (4), Hartmann (4), Köstens (5), Gräser (5), Kleideiter (6).

Beim frisch gebackenen Meister standen der SGBN lediglich neun Akteure, darunter nur drei Rückraumspieler, zur Verfügung. Dafür machte Jonas Fischer aus der zweiten Mannschaft „seine Sache sehr gut und erzielte zudem noch zwei Tore“, wie Wittkopf erklärte. Nach 0:4-Rückstand (6.) wurde das Spiel bis zum 13:10 (24. Minute) ausgeglichener. In der zweiten Halbzeit machten sich dann die wenigen Wechselalternativen schnell negativ bemerkbar. Trotz aufopferungsvoller Deckungsarbeit der Gäste konnte Arbergen-Mahndorf auf 27:18 davon ziehen (45.) Als die SGBN zudem in doppelter Überzahl der SGBN drei weitere Treffer kassierte, war das Spiel schließlich entschieden. „Mit welcher Leidenschaft sich meine Rumpftruppe gegen die Niederlage stemmte“, lobte Wittkopf, „zeigte der anschließende 5:0-Lauf, der den SGAM-Trainer zu einer Auszeit nötigte.“ Am kommenden Spieltag (Sonnabend, 6. April, 17 Uhr) geht es für die SGBN zur extrem angriffsstarken HSG Lesum-St. Magnus.

SGBN: Hellwig; Jäger, Wienholt, Linowski (1), Hartmann (2), Kleideiter (2), Fischer (2), Gräser (3/2), Lagemann (6), Haass (10).