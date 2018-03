(Frank Thomas Koch)

Fünf Bundesligaturniere – fünf Siege. Auf die Lateinformation des Bremer Grün-Gold-Club ist wieder Verlass. Auch beim Abschlussturnier ließ die Mannschaft von Trainer Roberto Albanese keinerlei Zweifel aufkommen, wer das Maß aller Dinge ist. Vor heimischem Publikum brannte die Formation zum Saisonende noch einmal ein Feuerwerk des Lateintanzens ab. Enorm schnell, hinreißend elegant und beeindruckend exakt tanzte die Formation ihre Choreografie „Noises, Voices, Melodies“ und erhielt dementsprechend alle sieben Einsen der Wertungsrichter. „Es hat in dieser Saison nicht immer alles geklappt“, meinte Kapitän Kai Tausch, „deshalb wollten wir unseren Fans zum Abschluss in Bremen noch einmal eine ganz besondere Leistung zeigen.“

Das war der Grün-Gold-Formation eindrucksvoll gelungen. An diesem Abend stimmte nicht nur der tänzerische Eindruck, auch das komplette Mannschaftsgefüge. Die Mannschaft musste in der laufenden Saison einige neue Tänzer und Tänzerinnen integrieren, was so wohl sportlich als auch für das Sozialgefüge immer eine neue Herausforderung ist. „Nun aber haben wir uns frei getanzt, nun sind wir wieder eine Mannschaft“, erklärt der älteste und erfahrenste im Team, Thomas Friedrich.

Allerdings ist die Saison noch nicht ganz zu Ende für die Formation. Normalerweise hätte man beim Grün-Gold-Club im Anschluss an eine kurze verdiente Pause mit der Vorbereitung der neuen Choreografie begonnen. Allerdings kommt es jetzt zur Doppelbelastung, denn überraschenderweise steht am 9. Juni in Polen eine Europameisterschaft an. Das hatte vor wenigen Monaten noch keiner auf dem Schirm. Aber mit dieser exzellenten Leistung vom Sonnabend ist der Kampfgeist der Mannschaft wieder geweckt. Für die EM wird die Choreografie „Noises, Voices, Melodies“ noch einmal ein wenig verändert und verbessert – um dann, wie Kai Tausch ankündigt, „die WM vergessen zu lassen und Europameister zu werden.“