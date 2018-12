Der TSV Achim hat einen festen Stamm von zwölf Kinder, der regelmäßig zum Ringen kommt. (FOTOS: Björn Hake)

Ein Blick in die „Achimer Ringer-Chronik 1960-2017“ macht es deutlich: Mit mehr als 200 Mitgliedern und 40 aktiven Ringern, die bei Meisterschaften und Turnieren antraten, war 1975 das bisher mitgliederstärkste Jahr der Ringerabteilung des TSV Achim. Aktuell hat die Sparte nicht einmal mehr 60 Sportler, wovon nur gut 20 aktiv sind.

„Der Ringkampfsport verspürt die gleichen Nachteile wie der Sport im Allgemeinen“, sagt Torsten Tietge, der die Ringerabteilung beim TSV Achim vor fast 60 Jahren gegründet hat. Dazu würden vor allem rückläufige Mitgliederzahlen gehören. „Das trifft nicht nur Randsportarten wie Ringen, sondern selbst den Fußball“, sagt Tietge. Hinzu käme, dass die Kinder heutzutage nicht einmal mehr einen Purzelbaum schlagen oder Liegestütz machen könnten. Sie würden es nicht einmal mehr kennen. Das sei früher anders gewesen.

Nachwuchs dürfen die Grundfertigkeiten nicht fehlen

Im Ringen kommt es besonders zum Tragen, wenn dem Nachwuchs diese Grundfertigkeiten fehlen. „Ringen ist viel komplizierter als Turnen. Beim Turnen habe ich ein Gerät, an dem ich meine Übungen mache. Bei dieser Sportart ist es so, dass ich etwas mit dem Gegner mache“, sagt Tietge.

Sorgen sich um die Zukunft des Ringens beim TSV Achim (von links): René Sokoll, Torsten Tietge und Sven Schröder. (Björn Hake)

Doch selbst wer damit keine Probleme hat und jahrelang zum Training kommt, bleibt nicht zwingend dauerhaft im Verein, etwa wenn man fürs Studium in eine andere Stadt geht. „Damit haben wir unseren dicken Einbruch bekommen, auch generationsmäßig“, sagt Tietge. Gerade im Alter zwischen 18 und 30 Jahren habe die Ringerabteilung kaum noch Mitglieder. „Ich bin einer der wenigen, die 30 sind und den Verein nicht verlassen haben“, sagt Sven Schröder, Trainer und 2. Vorsitzender der Ringersparte.

Wenn Ringer den Verein dann nach vielen Jahren verlassen, ist das für das Trainerteam eine schmerzliche Erfahrung. „Wenn man mehrere Jahre mit einem Menschen trainiert, dann mag man sich. Wenn der dann zum Studieren weggeht, dann fühle ich mich nicht mehr so wohl. Da fehlt mir was, mir fehlt mein technischer Zwilling“, sagt Tietge. Und dann habe er auch nicht mehr so viel Lust.

Doch nicht nur die jungen Erwachsenen fehlten dem Verein, auch der Nachwuchs blieb auf einmal weg. „Wir waren zwei Jahre hintereinander die jüngste Seniorenmannschaft in Niedersachsen und waren einmal kurz vorm Meister“, sagt René Sokoll, Schriftwart der Ringerabteilung. Im Rückblick habe sich die Sparte zu sehr auf diese Erfolge konzentriert und dabei nicht gemerkt, dass von unten nichts nachkommt. „Teilweise kamen nur noch zwei, drei Jungs zum Ringen“, sagt Schröder. „So gesehen sind wir mit unseren Aktivitäten rund um den Nachwuchs zu spät angefangen“, sagt Sokoll.

Dem Ganzen wieder mehr Leben einhauchen

Vor sechs Jahren wurde das Thema dann bei einer Vorstandssitzung auf die Agenda gesetzt. „Wir müssen dem Ganzen wieder mehr Leben einhauchen“, sagte Schröder damals zu seinen Sportkameraden. Gemeinsam machten sie sich also Gedanken, wie sie den Sport wieder populärer machen können. Dabei entstanden verschiedene Ideen, wie beispielsweise Kooperationen mit Schulen oder die Teilnahme am Sommerferienspaß, dem Sommerferienprogramm der Stadt Achim. „Dadurch wollen wir dem Ganzen wieder ein Gesicht geben“, sagt Schröder.

Deshalb waren die Trainer des TSV Achim etwa in der Grundschule in Bierden und haben dort mehrere Einheiten mit den Kindern gemacht. „Das hat uns so viel Spaß gemacht, weil die Kinder richtig Bock hatten. Genau solche Momente braucht man, damit man selber auch die Kraft behält, da dranzubleiben“, sagt Sokoll. Förmlich aus der Halle rausgeschwebt sei er nach diesen Erlebnissen. „Ich habe Momente erlebt, da dachte ich nur, wenn die Kinder zu uns kommen, brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen.“ Doch die Ernüchterung kam schnell. Nur zwei Kinder haben sich anschließend beim Training blicken lassen. Geblieben sind sie nicht.

Genauso wenig Ertrag brachten die Schulmeisterschaften im Ringen in diesem Jahr, bei der zwei Grundschulen aus Achim gegeneinander angetreten sind. „Wir hatten wirklich viel Arbeit und haben zwei Tage investiert“, sagt Sokoll. Zum Training ist später trotzdem kein einziges Kind gekommen.

Etwas erfolgreicher lief der Sommerferienspaß in der eigenen Halle. Immerhin drei Kinder konnten sie durch das Schnuppertraining gewinnen. Allerdings gäbe es auch Kinder, die Ringen nur einmal in den Ferien ausprobieren wollten und sich dem Verein nicht anschließen würden. Stattdessen würden sie in der Schulzeit wieder zum Fußball gehen. „Ich kann es besser verkraften, wenn nach einem Training in der Schule oder beim Ferienspaß keiner hängen bleibt, als wenn ich Kinder im Verein drei oder vier Jahre habe und dann sind sie auf einmal weg.

Sämtliche Tätigkeiten im Leben um das Ringen erhalten

Das ist schlimmer. Denn da steckt dann wirklich Energie drin“, sagt Schröder. Für die Trainer des TSV Achim ist der Sport ein Hobby. Nicht nur das Training, sondern auch sämtliche Aktivitäten, um das Ringen am Leben zu erhalten, machen sie in ihrer Freizeit. Teilweise nehmen sie sogar Urlaub, um etwa Kinder in der Schule für ihren Sport zu begeistern. Doch würden sie sich nicht engagieren, könnte das Ringen in Achim unter Umständen aussterben. „Und dafür habe ich das zu lange gemacht“, sagt Schröder. Deshalb kämpfen die Männer weiter. Dennoch würden sich die Ehrenamtlichen über weitere Helfer freuen, um die Arbeit auf mehrere Schultern verteilen zu können.

Auch wenn sie viel zu tun haben, die Beharrlichkeit zahlte sich zuletzt aus. Durch die Aktionen konnten sie bei den Achimer Ringern im Nachwuchsbereich einen Stamm von zwölf Kindern aufbauen, der regelmäßig zum Training kommt. Brechen zwei oder drei Kinder weg, sehe es für den Verein wieder schlechter aus. „Wir haben nicht den Luxus, stehen zu bleiben“, sagt Schröder. Deshalb werden die Ringer auch im kommenden Jahr wieder aktiv werden, um neue Mitglieder zu bekommen. Ob sie allerdings wieder in die Schulen gehen, sei fraglich. Schließlich müsse auch der Ertrag stimmen. „Ein erfolgreicher Ringer hat aber eines gelernt: niemals aufgeben“, sagt Tietge. Das gelte auch für die Ringersparte des TSV Achim.

Zur Sache

Zuwachs erwünscht

Gerungen wird in Bremen beim TuS Komet Arsten. Informationen gibt es bei der Geschäftsstelle unter 04 21 / 82 82 02-11 oder -21. Im Norden der Stadt bietet der Lüssumer SV den Sport an. Ansprechpartner ist auch hier die Geschäftsstelle (04 21 / 60 37 90). Im Umland hat der TSV Achim eine Ringerabteilung. Auskünfte zu den Aktivitäten dort erteilt Schriftwart René Sokoll (01 73 / 241 44 46).