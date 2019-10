Bremen. Bereits in den ersten 30 Minuten der Begegnung in der Handball-Landesklasse (Krage) der Frauen zwischen der HSG Bruchhausen-Vilsen und dem TS Woltmershausen mussten die Gäste stets einem Rückstand hinterher laufen – am Ende reichte die Kraft nicht mehr ganz aus, um den durchaus möglichen Punktgewinn doch noch zu realisieren und das Team um TSW-Trainerin Michaela Feldmann verließ die HSG-Halle mit einer knappen 27:28 (11:14)-Niederlage im Gepäck. „Leider haben wir die ersten 15 Minuten verpasst“, resümierte eine enttäuschte TSW-Trainerin nach Spielende, „und müssen diese knappe Niederlage nun verarbeiten, wieder nach vorne schauen und uns auf das nächste Spiel konzentrieren.“

In der ersten Hälfte jagten die Gäste zunächst einem Rückstand von zeitweise sechs Toren hinterher (6:12/21. Spielminute), ehe das Team einigermaßen in die Spur fand. „In der zweiten Halbzeit fanden wir etwas besser ins Spiel“, verdeutlichte die Trainerin, „und haben besonders in der Defensive nicht mehr so viel zugelassen.“ Die Deckung der Gäste um ihre beste Werferin Carolin Rathjen (8) rückte besser zusammen und der TSW konnte sogar seinerseits in Führung gehen (17:15/36.). „Leider schafften wir es nicht, diesen Vorsprung zu halten“, bedauerte Feldmann. In der 44. Minute setzte sich Bruchhausen-Vilsen schließlich wieder auf zwei Tore ab ((21:19) und die Gäste schafften es trotz einer insgesamt geschlossenen Mannschaftsleistung nicht, diese Lücke bis zur Schlusssirene wieder zu schließen. Ein Sonderlob sprach die TSW-Trainerin anschließend zwei Nachwuchsspielerinnen aus, die sich aufgrund der vielen Ausfälle erstmals in der Landesliga beweisen dürften: „Wir wurden in diesem Spiel mit Anrica Burchhard und Shalina Dronia von zwei A-Jugendlichen unterstützt“, erklärte sie, „was ganz toll funktioniert hat.“ Nach dieser Niederlage rangiert der TS Woltmershausen mit einem Sieg aus vier Spielen unmittelbar vor den Abstiegsplätzen und könnte bei einer neuerlichen Niederlage am kommenden Spieltag (Sonnabend, 19. Oktober, 16 Uhr) im Heimspiel gegen den TuS Komet Arsten II sogar selbst einen dieser beiden Plätze einnehmen.

TS Woltmershausen: Steinbach, Diers; Dronia, Djekic, Hausstätter, Heider, Burchhard (1), Pirstinger (2), Rosenbaum (2), M. Steiner (3), Binseel (5/3), A. Steiner (6), Rathjen (8)