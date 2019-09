Die SG Arbergen-Mahndorf geht voller Selbstvertrauen in die neue Saison in der Handball-Landesliga

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Aufsteiger mit großen Ambitionen

Christian Markwort

Bremen. Vor dem Saisonstart in der Handball-Landesliga der Männer haben die Verantwortlichen mehrerer Vereine den Aufsteiger SG Arbergen-Mahndorf als Anwärter für eine vordere Platzierung voll auf der Rechnung. „Einige bringen uns sogar schon mit einem direkten Durchmarsch in die Verbandsliga in Verbindung“, hat SGAM-Trainer Thomas Panitz während der rund neun Wochen andauernden Vorbereitung des Teams von verschiedenen Seiten zu hören bekommen.