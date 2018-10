Regionalliga gegen den Tabellennachbarn zwei starke Spielerinnen kurzfristig aus, zudem hatten einige Spielerinnen nicht am Abschlusstraining teilnehmen können oder waren angeschlagen. „Der Sprung aus der Oberliga in die 2. Regionalliga ist schon enorm groß“, konstatierte Bremens Headcoach Christopher Hupe nach der enttäuschenden 51:68 (25:32)-Niederlage, „und wir haben mit der Umstellung noch zu gewaltig zu kämpfen.“

Dennoch gelang den Gastgeberinnen um ihre beste Angreiferin Lisa Altenbeck (neun Punkte) ein guter Start, nach den ersten zehn Minuten lagen sie mit drei Punkten in Front (20:17). „Wir haben in der Anfangsphase immer wieder sehr häufig und sehr gut aus der Mitteldistanz getroffen“, erläuterte der Trainer, „leider konnten wir diese Präzision und diese Sicherheit nicht in die restlichen Durchgänge hinüberretten.“ Bis zur Halbzeit legten die Gäste um Top-Scorerin Maike Hagedorn (14) ihre anfängliche Nervosität zunehmend ab, drehten den Spieß um und führten mit Beginn der zweiten Hälfte schließlich selbst mit sieben Zählern. „Zu schaffen gemacht hat uns die intensive Ganzfeld-Verteidigung der Gegnerinnen“, skizzierte Hupe das größte Problem seiner Mannschaft. Die Gäste waren mit zwölf Spielerinnen angereist „und haben das ganze Spiel über enormen Druck ausgeübt“, so Hupe weiter. Dieser Umstand habe sich zunehmend auf Kraft und Kondition der arg dezimierten Bremerinnen ausgewirkt.

Nachdem Hagen den Vorsprung bis zum Ende des dritten Viertels auf 17 Punkte ausbauen konnte (32:25), fehlte den Bremerinnen im finalen Durchgang letztlich die nötige Power, um das Spiel noch einmal zu ihren Gunsten drehen zu können. Speziell Hagens Yvonne Linnemeyer (10/drei Dreier) traf souverän aus der Distanz, während sich die Bremerinnen – bei denen die 18-jährige Johanna Böske ein mehr oder weniger gelungenes Debüt in einem Pflichtspiel geben konnte – mit den Würfen außerhalb der Zone überraschend schwertaten. „Die Pause bis zum nächsten Spiel wird uns guttun“, konstatierte Christopher Hupe mit Hinweis auf das nächste Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig III (Sonntag, 4. November, 16 Uhr, Sportzentrum am Baumschulenweg).“

Weser Baskets/Bremen 1860: Altenbeck (9), Berstermann (8), Böske, Engert (4), Goepfert (2), J. Goll (6), S. Goll (8), Schlegl (8), Sievers (1), Thielking (5).