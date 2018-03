Die Gäste um ihre Top-Werferin Mirja Kahle (acht Tore/zwei Siebenmeter) mussten arg ersatzgeschwächt in die Partie gehen, neben Haupttorschützin Nathalie Meinke fehlten Arsten außerdem Pia Frank und Fenja Schultz, die besonders in der Abwehr schmerzlich vermisst wurde. Zu allem Überfluss fiel auch noch die bis zu diesem Zeitpunkt gut aufgelegte Kira Diekmann (3) nach etwa 25 Minuten verletzt aus. „Diese Ausfälle sind für uns natürlich nur schwer zu kompensieren“, so Uhlenberg, der neben dem Verletzungspech auch die mangelnde Kampfbereitschaft seiner Spielerinnen bemängelte.

Nachdem Kira Dieckmann ihr Team in Führung gebracht hatte, wogte die Begegnung zunächst mit wechselnder Führung hin und her, erst bei Stand von 11:11 (26. Spielminute) setzten sich die Gastgeberinnen mit einem kurzen Zwischenspurt bis zur Pause auf schließlich drei Tore ab. In Durchgang zwei dominierte Bremervörde das Spielgeschehen über weite Strecken und nicht nur Top-Angreiferin Maren Meinke (10/5) sorgte dafür, dass die Gäste nie näher als auf drei Tore herankamen. „Wir hatten sehr viel Pech mit Pfosten-und Lattentreffern“, ärgerte sich Uhlenberg, „dadurch nahm das Unheil seinen Lauf“. Zudem konnte die Arster Defensive auch das Kreisläuferspiel des TSV eigentlich zu keinem Zeitpunkt unterbinden, sodass die Gastgeberinnen von dort häufig ins Tor der Gäste trafen.

Während Bremervörde mit zunehmender Spieldauer immer sicherer agierte, taten sich bei den Gästen ungewohnte Mängel auf, durch welche Arsten letztlich auch verdient die Segel streichen musste. „Der einzige Lichtblick an diesem Tag war die tolle Leistung von Mirja Kahle“, betonte Uhlenberg, allerdings reichten die acht Tore nicht aus, um den, für den angepeilten Aufstieg dringend erforderlichen Sieg einzuheimsen.

TuS Komet Arsten: Malin Kahle; Rieger, Jarzembowski (1), Segieth (3/1), B. Schultz (1), Dieckmann (3), Groen (2), C. Meyer (4), J. Meyer (1), Mirja Kahle (8/2).