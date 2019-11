Habenhausen

Auftakt im E-Sport beim ATSV Habenhausen

Rainer Jüttner

Habenhausen. Beim ATSV Habenhausen startet am Sonnabend, 9. November, die neue E-Sport-Abteilung ab 15 Uhr mit ihrer Auftaktveranstaltung in der Sporthalle an der Kästnerstraße.