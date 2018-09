Der Findorffer Neuzugang Mona Martens (rechts) steuerte zu den beiden Bundesliga-Auftaktsiegen insgesamt vier Treffer bei. (Fritz Westermann)

Bremen. Nach dem enttäuschenden Abschneiden der Korbballerinnen der SG Findorff in der vergangenen Bundesliga-Saison mit der missglückten Qualifikation zur Endrunde um den Titel begann die neue Spielzeit deutlich erfolgreicher: Zum Auftakt musste das Team um SG-Kapitänin Laura Nolte zum Doppelspieltag nach Stuhr-Moordeich reisen, wo der TSV Barrien und der TSV Heiligenrode als Gegner warteten. Und das Team der Findorfferinnen zeigte von Beginn an, wohin die Reise in dieser Saison am liebsten führen soll: zum größtmöglichen Erfolg.

Das Auftaktspiel gegen Barrien dominierten die Spielerinnen von der ersten Minute an und lagen schnell mit 5:0 in Führung (9.). „Der Grund dafür lag zum einen in unserer wirklich starken Abwehrarbeit“, erläuterte Nolte, „zum anderen haben auch unsere Korbfrauen eine ganz hervorragende Arbeit geleistet.“ Findorff gelang es in einer sehr einseitigen Begegnung, viele Chancen im Angriff zum Korberfolg zu nutzen, die schnelle 5:0 Führung nach neun Minuten war nur das logische Resultat dieses Aufwands. „Besonders unser variabler Angriff mit mehreren unterschiedlichen Korbschützinnen ist dabei hervorzuheben“, konstatierte Laura Nolte. Selbst eine kleine Schwächephase konnte sich die SG Findorff in der zweiten Hälfte leisten, die von den überforderten Gegnerinnen jedoch nicht genutzt werden konnte.

Nach der deutlichen 9:3-Pausenführung knüpfte die SG Findorff in Durchgang zwei nahezu nahtlos an die sehr starke Performance aus der ersten Hälfte an und verließ das Feld schließlich als verdienter 18:5 (9:3)-Sieger. „Die Abwehr stand sicher“, bilanzierte Nolte, „und im Angriff konnten wir schöne Spielzüge immer wieder auch mit einem Korberfolg abschließen.“ Trotz der kleinen Schwächephase in der zweiten Hälfte, war der Erfolg nie gefährdet und es konnten sich beinahe alle Findorfferinnen in die Korbschützenliste eintragen.

SG Findorff: Nadja Neunaber (4), Laura Nolte (3), Antonia Bischoff (3), Romina von Öhsen (3), Mona Martens (3), Agnetha Rippe (1), Anke Kamp (1), Berit Walter.

Anschließend hatte es die SG Findorff dann mit dem TSV Heiligenrode zu tun – und auch hier profitierte das Team von einem Blitzstart. Nach gerade einmal sieben Minuten führten die Bremerinnen bereits deutlich mit 4:0 durch drei Konter-Körbe und einen sogenannten Kreiswurf. Heiligenrode dagegen konnte in der ersten Halbzeit lediglich zweimal erfolgreich einnetzen, weil auch Findorff vor der Pause noch zweimal erfolgreich war, ging es schließlich mit einer komfortablen 6:2-Führung aus Sicht der SGF in die Halbzeit.

„Gut gefallen hat mir, dass wir das Tempo immer hochgehalten haben“, bilanzierte die Findorffer Mannschaftsführerin zufrieden, „und dass die Abwehr über die gesamte Spieldauer min der Regel sehr sicher stand, sodass in der ersten Hälfte nur eben diese beiden Körbe für Heiligenrode gefallen sind.“

- in der zweiten Hälfte ließ bei den Findorfferinnen dann das Tempo nach, einige Abspielfehler im Angriff resultierten daraus. "Wir haben uns immer wieder viele Chancen heraus gespielt", skizziert sie den Spielverlauf der zweiten Halbzeit, " haben diese jedoch zu selten verwertet oder sie wurden von der starken Heiligenroder Korbfrau vereitelt wurden.

In der zweiten Hälfte schlichen sich bei Findorff dann einige Konzentrationsfehler ein, trotz zahlreicher gut heraus gespielter Chancen dauerte es letztlich bis zur 28. Minute, ehe wieder ein Korb für das Team fiel. Nun verlagerte sich Heiligenrode auf Konter und konnte gleich dreimal in Folge den Ball erfolgreich im Findorffer Korb unterbringen. „Plötzlich hatten ein unerklärliches Wurfpech“, beschrieb Laura Nolte diese Situation, „erholten uns aber auch wieder relativ schnell und konnten dann bereits in der 39. Minute den Schlusspunkt zum 8:5-Endstand setzen.“

Der nächste Doppelspieltag steht für die SG Findorff am Sonntag, 30. September, in der Kreissporthalle in Brake,Gerd-Köster-Straße 4, an, die Gegner heißen dann um 11.40 Uhr zunächst TSV Thedinghausen, ab 15 Uhr geht es schließlich gegen den TSV Seckenhausen-Fahrenhorst darum, die nächsten Punkte auf dem Weg zum Qualifikationsplatz zu den Deutschen Meisterschaften zu erspielen. In diesem Jahr wird in der Bundesliga zudem ein neuer Spielmodus getestet: So findet nach der Hin-und Rückrunde eine Play-off-Runde zwischen den Plätzen eins bis vier um die Qualifikation zur Endrunde um die Deutsche Meisterschaft an, zwischen den Plätzen fünf bis acht wird dagegen gegen den Abstieg gekämpft.

SG Findorff: Agnetha Rippe (2), Mona Martens (1), Laura Nolte (5)