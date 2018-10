Dabei war vor allem in den drei ersten Spielen Spannung pur angesagt. Denn erst in den abschließenden Doppeln fielen die Entscheidungen. Beim glatten 9:2-Auswärtssieg in Hammersbeck stand der Sieger schon vorzeitig fest.

Bei der Auftakt-Partie in beim TSV Worpswede verlor das Tura-Spitzendoppel Torsten Holstein/Timo Hillebrand im letzten Spiel des Tages mit 0:3 und verpasste den möglichen Sieg. Zuvor hatte Nico Wendenburg mit einem 3:1-Erfolg zum 8:7-Zwischenstand noch die Weichen für den Gesamtsieg für den Außenseiter gesorgt. Etwas anders lief es in den beiden letzten Spiele für Tura beim TSV Posthausen. Dort sorgte Wendenburg mit seinem Sieg zum 8:7-Zwischenstand für die Chance zum Ausgleich für Tura. Und danach setzten sich dann auch Holstein/Hillebrand im abschließenden Doppel mit 3:2 durch und sicherten den Gröpelingern das insgesamt verdiente ­Remis.

Doch auch im ersten Heimspiel der Saison in der Tura-Vereinsanlage machte es die Mannschaft bis zum allerletzten Ballwechsel spannend. Dabei hatte es zwischenzeitlich gegen den ATSV Habenhausen III ganz klar nach Sieg ausgesehen. Nachdem zwei von drei Eingangsdoppeln zum 1:2 knapp verloren gingen, setzte sich Tura mit Siegen von Wickemeyer, Hillebrand, Otterbein, Holstein und Weiß auf 6:2 ab. Doch die deutliche Führung brachte dem Team nicht die notwendige Ruhe. Nach zwischenzeitlichem 7:3 und 8:4 hagelte es noch drei weitere Niederlagen. Und wieder musste das Tura-Spitzendoppel die Kohlen aus dem Feuer holen. 11:5, 13:15, 4:11 und 11:9 stand es vor dem letzten Durchgang, der mit dem 11:7 dann doch noch mit 3:2 gewonnen wurde. Der 9:7-Erfolg und damit der erste Heimsieg stand fest. Die Zuschauer mussten sich lange gedulden, ehe gejubelt werden konnte. Denn erst um 23.40 Uhr am Sonnabend konnten die Protagonisten zum Duschen gehen.

Zum Abschluss des „englischen Wochenendes“ zeigte sich der Klassenneuling von seiner allerbesten Seite. Zwar verloren Wickemeyer/Wendenburg ihr Eingangsdoppel mit 1:3, doch dann stellten Hillebrand/Holstein sowie Otterbein/Weiß mit ihren Siegen die Weichen frühzeitig auf Sieg. Glatte Erfolge im oberen und mittleren Paarkreuz sowie ein 3:1 von Wendenburg im unteren Paarkreuz sorgten für eine beruhigende 7:1-Führung. Zwar verlor Robert Weiß, leicht Gripp-geschwächt, sein Einzel zum 7:2-Zwischenstand, doch Hillebrand und Wickemeyer machten dann zum 9:2 alles klar.

„Wir können mit dem Auftakt in die neue Klasse sehr zufrieden sein“, meinte Nico Wendenburg, der bei Tura Bremen für den sportlichen Bereich der Abteilung zuständig ist. „Als Aufsteiger muss man eh erst einmal sehen, was so geht. Wir können offenbar in der Bezirksliga mithalten“. Am Freitag, 5. Oktober (20 Uhr. Vereinszentrum), gegen TV Uesen und tags darauf um 15.30 Uhr beim TTC Hutbergen steht für Tura Bremen die nächste Doppelschicht an. „Wenn es weiterhin so gut läuft, könnten wir schon frühzeitig die Weichen auf unser Minimalziel Klassenerhalt stellen“, hofft Wendenburg auf die Fortsetzung der bisher guten Leistungen des Teams.

Tura spielte mit Timo Hillebrand (6:2 Siege), Frank-Werner Wickemeyer (4:4), Tim Otterbein (4:3), Torsten Hollstein (6:1), Robert Weiß (4:3) und Nico Wendenburg (3:4). Mit einer Siegquote von 5:2 sind Hillebrand/Hollstein das beste Tura-Doppel.