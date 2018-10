„Wir haben eine Halbzeit gebraucht, um in der Regionalliga anzukommen“, bilanzierte Christopher Hupe nach dem 59:57 (21:43)-Auswärtssieg seiner Mannschaft. „In der ersten Halbzeit waren wir noch nervös und vom Einsatz und Selbstbewusstsein nicht auf Regionalliga-Niveau“, führte der Coach aus, „in der zweiten Halbzeit sah es dann ganz anders aus und wir konnten aufholen.“

Zunächst allerdings machten die Gastgeberinnen mit zehn Drei-Punkte-Würfe den „Weser Ladies“ schwer zu schaffen. „Großes Lob ans Team, dass es sich nicht davon demoralisieren ließ“, erklärte Trainer Hupe. Allerdings konnten die Bremerinnen von Lamstedts überaus schwacher Ausbeute an der Linie (lediglich neun von insgesamt 36 Freiwürfen fanden den Weg in den Bremer Korb) profitieren. Im abschließenden Durchgang zog Bremen schließlich zunächst gleich und ließ sich den anschließenden hauchdünnen Vorsprung von lediglich zwei Punkten bis zum Spielende nicht mehr nehmen. „Insgesamt war es durch den Sieg ein gelungener Start in die Saison“, freute sich der Bremer Trainer. Gegner im ersten Heimspiel in der 2. Regionalliga ist der Hagener SV (Sonntag, 14. Oktober, 16 Uhr).

Weser Baskets/Bremen 1860: Altenbeck (3), Ellberg (10), Engert (5), Goepfert (5), J. Goll (4), S. Goll (5), Heitmann (6), Schlegl (14), Sievers (5), Thielking (2)