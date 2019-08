Allerdings haderte er mit der Offensivabteilung seines Teams, in der noch lange nicht alles rund gelaufen sei, wie Balz gleichzeitig warnend hervorhob.

Die Gastgeber feierten an diesem Auftaktspieltag der Rückrunde ihr 20-jähriges Bestehen, aus diesem Grund wurde das Spiel bereits um 13 Uhr angepfiffen. Beide Angriffsreihen kamen im ersten Viertel wenig schwungvoll aus der Sommerpause heraus, zunächst dominierten die Defensivabteilungen der Teams das Geschehen, sodass es ohne Punkte in die erste Pause ging. Der zweite Durchgang brachte die ersten Punkte auf das Scoreboard, ein schneller Pass von Quarterback Dennis Dechantsreiter auf Evgeny Mazyrin und der Extrapunkt von Chris Wübbeler brachten schließlich das 7:0 für die Bremer Gäste. Auch im weiteren Spielverlauf der ersten Hälfte ließ die Bremer Defense weiter nichts anbrennen und brachte immer wieder die Offenseline auf das Feld. Ein weiterer Pass von Dennis Dechantsreiter auf Alexander Knasew und der anschließende Extrapunkt von Chris Wübbeler markierten letztlich den 14:0-Halbzeitstand für die „Feuervögel“.

Die Hamburger kamen allerdings deutlich stärker aus der Pause zurück zur zweiten Halbzeit. Der Druck des möglichen Abstiegs schien die Hamburger Spieler anscheinend nicht zu behindern, sondern setzte bei den Hausherren offensichtlich neue Kräfte frei, wie der Bremer Trainer feststellen musste. „Ihr Laufspiel wurde immer stärker“, erläuterte Alexander Balz, „und in unserer Offense schlichen sich mehrere unnötige Fehler ein.“ Eine Unachtsamkeit der Bremer reichte, damit Hamburg verkürzen konnte: Mit einem fulminanten Lauf über rund 25 Yards und dem folgenden Extrapunkt verkürzten die „Schwäne“ auf 14:7 – das sollte allerdings der einzige Fehler der Bremer Defense bleiben.

Keines der beiden Teams konnte sich absetzen, bis zur „Two-Minutes-Warning“ im Schlussviertel (zwei Minuten vor dem Ende einer jeden Halbzeit signalisiert der Schiedsrichter das baldige Auslaufen der Spielzeit und das Spiel wird unterbrochen) passierte hüben wie drüben nichts mehr. Die Offense der Gäste wurde noch einmal auf das Feld geschickt, allerdings reichte die Zeit reichte nicht mehr zum „abknien“ (ein Laufspielzug, bei dem der Quarterback den Ball behält und an der Ein-Yard-Linie mit dem Knie auf den Boden geht und den Spielzug damit beendet). Also versuchten es die Bremer noch einmal über ein Laufspiel, Zeit von der Uhr zu nehmen. Samuel Ogundele fand eine Lücke und stellte seine läuferische Qualität unter Beweis. Chris Wübbeler sorgte schließlich mit seinem Extrapunkt für das Endergebnis. „Unsere Defense hält uns in diesem Jahr immer wieder im Spiel“, freute sich Balz, der zwei Situationen ausgemacht hatte, die deutlich früher zum Erfolg hätten beitragen müssen. „Die Interceptions von Tim Furche sowie Marvin Smolarek und die beiden Fumble-Recover von Fabian Mattern und Denis Geller haben uns in dieser Partie eigentlich genug Vorlagen gegeben“, resümierte Balz, „die wir aber nur zweimal zu Punkten nutzen konnten.“