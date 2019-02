Duell mit Weißrussland

Aus für deutsches Fed-Cup-Team: Siegemund verliert Einzel

Ohne die Top-Spielerinnen Angelique Kerber und Julia Görges sind die deutschen Tennis-Damen in der ersten Runde des Fed Cups an Weißrussland gescheitert. Laura Siegemund verlor das dritte Einzel gegen die Weltranglisten-Neunte Aryna Sabalenka in Braunschweig klar mit 1:6, 1:6.