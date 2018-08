Weiter im Wettbewerb: Der FC Oberneuland um Ebrima Jobe (links) setzte sich im Lotto-Pokal gegen Titelverteidiger Hastedt mit Youness Buduar nach Elfmeterschießen durch. Dabei traf auch Jobe vom Punkt. (Frank Koch)

Kristian Arambasic hatte ein gutes Gefühl. „Ich habe zwar schon so viele Elfmeterschießen verloren, aber heute war ich mir völlig sicher, dass wir das Ding gewinnen“, meinte der Trainer des FC Oberneuland. Und er lag mit seinem Gefühl richtig, denn seine Kicker setzten sich in der 2. Runde des Bremer Lotto-Pokals mit 5:3 (1:1) gegen den BSC Hastedt durch – nach Elfmeterschießen, versteht sich.

Dabei musste Arambasic schon einräumen, dass „ein Quäntchen Glück“ im Spiel war beim Pokalerfolg. Immerhin: Die besseren Nerven hatten die Oberneulander besessen. Während auf ihrer Seite Onur Uzun, Ebrima Jobe, Raoni Carniero Alves und Amadou Sarr erfolgreich waren, trafen für den BSC lediglich Dennis Krefta und Marcus Kenneweg. Dagegen scheiterten John Thöle und Badara Njie (Pfosten) aus elf Metern.

Als „unverdient“ bezeichnete Hastedts Trainer Gökhan Aktas die Niederlage trotzdem – und zog sich nach dem Schlusspfiff frustriert in die Kabine zurück. Schließlich musste sein Team nur drei Tage nach dem DFB-Pokal-Aus gegen Borussia Mönchengladbach nun auch den zweiten Cup-Wettbewerb aus dem Programm streichen. Aber es war am Ende wenigstens noch einmal richtig spannend geworden.

Einen Pokalfight hatten die rund 150 Zuschauer im ersten Durchgang nämlich noch nicht zu sehen bekommen. Beide Teams waren zunächst auf Sicherheit bedacht gewesen und hatten die Abwehrreihen nur selten entblößt. Das ging natürlich zu Lasten der Offensivaktionen. Dass Karim Raha völlig freistehend der Führungstreffer gelungen war (32.), hatte sich der optisch überlegene Gastgeber allerdings verdient: Der FCO investierte vor der Pause schon ein bisschen mehr als der Gegner. Der Dank des später mit einer Schulterverletzung ausgetauschten Torschützen galt allerdings Onur Uzun, der den Treffer über die linke Seite mit einem starken Solo vorbereitet hatte.

Ausgleich lag bereits in der Luft

Dieses 1:0 veränderte natürlich eine ganze Menge, und das wurde dann vor allem nach der Pause deutlich. Der BSC Hastedt brachte mit Dynar Kücük, gegen Gladbach in der Schlussphase umjubelter Schütze des Ehrentreffers zum 1:11-Endstand, und Dennis Krefta zwei frische Angreifer und hatte fortan dann auch deutlich mehr vom Spiel. Als sich Lars Tyca 20 Meter vor dem eigenen Tor den Ball von Krefta abnehmen ließ, lag bereits der Ausgleich in der Luft – doch der Stürmer traf lediglich den Pfosten des gegnerischen Tores (53.).

Der Gastgeber sah sich in der Folge also ziemlich oft in die eigene Hälfte zurückgedrängt. Doch das entsprach keineswegs dem Plan des FCO. „Da müssen wir ruhiger und cleverer spielen“, so Arambasic in seiner Analyse nach Spielschluss. In der Schlusshase hatte sein Team durch Onur Uzun und Amadou Sarr nach Kontern zwar insgesamt drei Großchancen vergeben. Dass Hasan Dalkiran in der 90. Minute per Fallrückzieher doch noch der umjubelte Ausgleich zum 1:1 gelang, war allerdings leistungsgerecht. Danach musste schließlich das eingangs beschriebene Elfmeterschießen entscheiden – mit einem entsprechend glücklichen Ausgang für den FC Oberneuland.