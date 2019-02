Offenbar so fest, dass zwei Spieltage vor dem Saisonfinale eigentlich niemand mehr so richtig die Mannschaft von Tollwut Ebersgöns auf dem Zettel hatte. Dort waren die Bremer im letzten Auswärtsspiel der Serie zu Gast und kehrten völlig unerwartet mit einer 4:6-Niederlage zurück. Dies hatte zur Folge, dass die Hessen den Hornern den zweiten Platz theoretisch doch noch streitig machen könnten, zumal sie noch mit einem Nachholspiel im Rückstand sind. Pikanterweise wird diese Nachholpartie auch erst nach den Play-Off-Spielen ausgetragen, was die ganzen Play-Offs möglicherweise komplett ad absurdum führen könnte.

Doch gemach: „Um ganz sicher zu sein, benötigen wir im Abschluss-Heimspiel gegen Hannover 96 einen Punkt, dann ist der Drops gelutscht“, sagte Horns Trainer Daniel Teetz. Dass dieses Minimalziel verpasst werden könnte, scheint nahezu ausgeschlossen. Hannover liegt mit drei Punkten aus 13 Spielen mit einem Torverhältnis von 44:123 Treffern auf dem letzten Tabellenplatz. Im Hinspiel feierte Eiche ein überlegenes 6:0.

Dennoch werden die Horner nichts dem Zufall überlassen und am kommenden Sonnabend gegen Hannover (18 Uhr) in eigener Halle aller Voraussicht nach in Bestbesetzung auflaufen. Genau das hatte gegen Ebersgöns nicht geklappt. Verletzungen, die Erkältungswelle und die parallel spielende U 21 sorgten dafür, dass Eiche lediglich mit neun Feldspielern und einem Torwart antraten. „Ich war aber trotzdem davon ausgegangen, dass wir dieses Spiel gewinnen würden“, sagt Teetz.

Die Horner bereiteten die personell bedingten Umstellungen einige Probleme. Drei Stürmer und zwei Verteidigungsreihen ersetzten die gewohnten drei Blöcke. Dennoch lieferte Eiche ein solides erstes Drittel ab (1:2). Auch wenn lediglich Marcel Westermann das zwischenzeitliche 1:1 gelang. Entscheidend war letztlich der schwache zweite Durchgang. „Ebersgöns hatte das sehr gut gemacht und uns mit Distanzschüssen den Zahn gezogen“, erklärte Teetz. So stand es schnell 5:1, bevor Daniel Plate zumindest noch das 2:5 gelang.

Im dritten Abschnitt wurden die Horner wieder stärker. Trotz eines sehr starken Gastgeber-Torwarts Luca Rau, der etliche Chancen vereitelte, kam Eiche nach Toren von Westermann und Jan Paul Gersdorf bis auf 4:5 heran und setzte noch einmal alles auf eine Karte. Zwei Minuten vor Schluss kam ein weiterer Angreifer für den Torwart. Dies nutzte Ebersgöns 56 Sekunden vor Schluss zum 6:4.

Läuft die Partie gegen Hannover in normalen Bahnen, steht für die Horner in den Play-Offs gegen den Meister der Süd-Staffel, TV Schriesheim, am 16. März das erste Heimspiel an. Am 23. März steigt dann das Rückspiel in Schriesheim, das eventuell notwendige Entscheidungsspiel ist für den 24. März ebenfalls in Schriesheim angesetzt.

TV Eiche Horn: Lizotte; Florian von Kroge, Kerlin, Plate, Gersdorf, Meyer-Mews, Griebel, Fliegner, Westermann, Steven Schweiger.