Russischen Athleten könnte der Ausschluss von den Olympischen Spielen 2020 in Tokio drohen. (Hendrik Schmidt)

Für den russischen Sport könnte dieser Montag zu einem schwarzen Tag werden. Die Vertreter gleich zweier Großverbände des Weltsports treffen sich, und was die Welt-Anti-­Doping-Agentur Wada in Tokio und der Internationale Leichtathletik-Verband IAAF in Doha entscheiden, wird für die nähere Zukunft der Sport-Großmacht richtungsweisend sein.

Sollten die Datensätze aus Moskau, mit deren Hilfe sich die Wada Klarheit über das Ausmaß des russischen Staatsdopings verschaffen wollte, tatsächlich gefälscht worden sein, wären massive Konsequenzen zwangsläufig. Einerseits beträfe es die Sportnation Russland und ihre Sportler selbst – sie dürften dann bei der am Freitag beginnenden Leichtathletik-WM in Doha fehlen. Eine Aufhebung der seit fast vier Jahren andauernden Suspendierung durch die IAAF wäre so gut wie ausgeschlossen.

Mehr zum Thema WADA Keine neue Sperre für Russische Antidoping-Agentur Die Welt-Antidoping-Agentur zeigt sich zufrieden mit den Daten, die sie in Moskau - mit Verzögerung ... mehr »

Andererseits geriete das Internationale Olympische Komitee unter den Druck, härter gegen Russland durchzugreifen als noch 2016 in Rio und 2018 in Pyeongchang. Damals hielt das IOC olympische Hintertürchen für russische Athleten offen. Für die Spiele 2020 in Tokio bliebe hingegen wohl nur noch der Ausschluss.