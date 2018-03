Spielminute machte dann allerdings Gästestürmer Levin Liam Rodehau den jungen Gastgebern um Coach Serdal Tümkaya einen Strich durch die Rechnung – und erzielte den Treffer zum 2:2 (0:1)-Ausgleich. „Das ist echt schade für die Jungs“, konstatierte ein gleichermaßen enttäuschter Coach, „wir waren klar die bessere Mannschaft und hätten den Sieg in jedem Fall verdient gehabt“.

Nach anfänglichen Problemen kamen die Arster Junioren im weiterern Verlauf immer besser ins Spiel und kamen in Durchgang eins zu guten Möglichkeiten. Vor dem Tor fehlte allerdings die letzte Konsequenz, sodass der gut aufgelegte Gäste-Keeper Arvin-Maximilian Rohrig nur wenige echt gefährliche Bälle zu parieren hatte. Auf der Gegenseite nutzten die Gäste ihre erste richtige Torchance und gingen durch Ole-Jakob Werner etwas überraschend in Führung (12. Spielminute). Trotz des Rückschlags blieb Arsten allerdings immer auf Augenhöhe und belohnte sich kurz nach dem Seitenwechsel mit dem Ausgleich durch Ismael Mansaray (40.). „Sobald der Junge am Ball ist“, lobte der TuS-Coach, „entsteht sofort Gefahr vor dem gegnerischen Kasten“. Offensichtlich angestachelt von dem Treffer gingen die Gastgeber nur wenig später gar in Führung, als Mohammed Habibullah einen berechtigten Foulelfmeter souverän verwandeln konnte (49.). Anschließend kam Arsten noch mehrfach zu guten Gelegenheiten, die sie allerdings überhastet vergaben oder am Braunschweiger Keeper scheiterten. Kurz vor dem Schlusspfiff nutzte Rodehau schließlich eine Unachtsamkeit in der Arster Defensive und traf zum mehr oder weniger unverdienten Ausgleich.

TuS Komet Arsten: Hofmann; Eren, Opoku-Ware, Owusu, Habibullah, Cilgasit, Altunok, Sataew, Dähne, Mansaray, Özcan (eingewechselt: Okanovic, Oppong, Mucolli).