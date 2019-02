Starker Rückhalt der Hastedter B-Jugend: Marten Kuhlmann (Picasa und Vera Franke, frei)

Unter der Woche hatten sie sich beim OHV Aurich mit 22:31 geschlagen geben müssen.

Das Spiel der U 17 des HC Bremen um die beiden Spielmacher Malte Till und Fynn Schluroff in Hildesheim war lange Zeit hart umkämpft. Mit einer Umstellung der Deckung auf die 6:0-Variante fand der Bremer Chefcoach Marten Franke den Schlüssel zum Erfolg. Gestützt auf einen starken Torwart Marten Kuhlmann konnte sich der HC Bremen nach einem 15:17-Rückstand mit einem 7:1-Lauf innerhalb von einer Viertelstunde lösen (22:18/48.). Ragnar Diering rundete 58 Sekunden vor Schluss mit seinem siebten Treffer den viel umjubelten 23:19-Endstand ab. Er überzeugte nicht nur wegen seiner drei Steals. Daneben ragte aus einer geschlossenen Bremer Mannschaft Lukas Dibowski mit einer bärenstarken Abwehrleistung und als erfolgreicher Distanzwerfer heraus. Einen Spieltag vor dem Ende der Hinrunde nimmt der HC Bremen mit 5:3 Punkten den dritten Tabellenplatz ein, mit einem Zähler Rückstand auf den TV Bissendorf-Holte und mit zwei Minuspunkten Vorsprung vor Eintracht Hildesheim. Am Sonntag muss das Franke-Team um 17 Uhr im Topspiel beim ungeschlagenen Spitzenreiter TSV Burgdorf ran.

HC Bremen: Kuhlmann; Till (4/2), Schluroff (1), Diering (7), Bruning, Dibowski (5), Berdar, Laube, Westermeier (1), Holst (2/1), Fuhrmann (3), Wollin.

Nach zwei Spielen innerhalb von fünf Tagen liegt die C-Jugend des HC Bremen weiterhin gut im Rennen um die ersten drei Tabellenränge der Oberliga, die zur Teilnahme an der Niedersachsen-Meisterschaft berechtigen. Zunächst verlor das U 15-Team deutlich mit 22:31 in Aurich, vier Tage später siegte es beim TV Bissendorf-Holte mit 20:16. „In Aurich hat unser Nachwuchs nie zu seinem Spiel, gefunden und nach einer 10:8-Führung aufgrund von unzähligen technischen Fehlern Gegenstöße am laufenden Band kassiert“, kommentierte Marten Franke. Beim 13:13-Halbzeitstand bestand für die Gäste immer noch die Aussicht auf einen Erfolg über den Tabellennachbarn, der mit den Bremern in der Tabelle an Minuspunkten gleichauf lag. Die fielen nach dem 15:15 von Yunus Uckac (28.) über 16:20 klar auf 19:26 zurück (44.).

Am Sonntag hatte das Trainertrio (Jörn und Marten Franke, Thorben Kruse) die Mannschaft wieder aufgerichtet, denn im Landkreis Osnabrück wartete ein echtes Endspiel um den dritten Platz auf die Bremer. Gegen den punktgleichen TV Bissendorf-Holte legte die Mannschaft um den starken HC-Torwart Marcel Baraniak einen guten Start hin und ging rasch mit drei Toren in Führung (6:3/9.), dieser Vorsprung hatte bis zur Pause in etwa Bestand (11:7). Mit großem Kampfgeist in der Deckung kompensierten die Bremer die eine oder andere Angriffsschwäche. In den letzten eineinhalb Spielminuten bauten Nick Horstmann, Finn Geils und Yunus Uckas den knappen 17:16-Zwischenstand zum 20:16-Erfolg aus. Damit liegen die Bremer zwei Punkte vorn und weisen auch noch den besseren direkten Vergleich auf, der bei Punktgleichheit als Platzierungsentscheidung herangezogen wird. Aus einer geschlossenen Mannschaft ragte beim HC Bremen Finn Geils hervor, der seinen Abwehrpart gegen Bissendorfs torgefährlichen Linkshänder prima erledigte.

Sonnabend steht für den HC Bremen um 15 Uhr das Lokalderby am Jakobsberg gegen den TuS Komet Arsten an. Das Hinspiel hatte Arsten knapp mit 29:28 für sich entschieden.

HC Bremen: Baraniak, Kohaupt; Duris (5), Bonnet (6), Trompke (1/1), Papin (9), Scharnke (1), Horstmann (6/2), Uckac (9), Jöhnk (2), Geils (3), Schreiber.