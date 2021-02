Champions League

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Austragungsort gefunden: Leipzig gegen Liverpool in Budapest

Die Suche hat ein Ende. RB Leipzig spielt sein Hinspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool in Ungarn. Wegen des Einreiseverbots für den englischen Fußball-Meister konnte die Partie nicht in Leipzig stattfinden.