Der Buntentorer Harald Dittberner bei einem seiner Rennen. (Frank Heeren, frei)

Der 1946 geborene Buntentorer Harald Dittberner hatte im Laufe des Jahres reihenweise die Spitzenplätze in seiner Altersklasse M70 belegt und wurde bei der Cross-LM in Löningen im Februar sowie im Halbmarathon in Otterndorf im September Landesmeister von Bremen/Niedersachsen. Über die zehn Kilometer im Straßenlauf sowie im Halbmarathon war er zudem jeweils Bronzemedaillengewinner bei den deutschen Meisterschaften. Dazu verbesserte er gleich sechs Mal die Bremer Landesrekorde auf den Distanzen von 800 Meter bis zu den zehn Kilometern.

Dabei sind Wettkampfambitionen beim Lauftreff des ATS Buntentor gar nicht das geforderte Kriterium. Den meisten Sportlern geht es eher darum, in lockerer Atmosphäre mit netten Menschen draußen Sport zu treiben. Das bietet die Laufgruppe jeden Mittwoch um 18 Uhr mit Start am Vereinsheim auf der Sportanlage Kuhhirten/Stadtwerder. Dazu sind alle Interessierten eingeladen, die schon etwa 30 Minuten am Stück laufen können, oder die in der Lage sind, eine Distanz von fünf Kilometern laufend zu bewältigen. Im Anschluss ist immer auch Luft für den geselligen Teil nach dem Sport, und der ATS Bun­tentor bietet zudem ergänzende Fitnessgruppen zu anderen Terminen an. Informationen dazu auf der Homepage des Vereins unter www.atsbuntentor.de. Anfragen sind möglich per E-Mail an laufen@atsbuntentor.de.