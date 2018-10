Bremen. Die Eisbären Bremerhaven suchen die Nähe zu ihren Fans in Bremen. Vor der am Sonntag um 15 Uhr in Bremerhaven stattfindenden Heimpartie gegen die Baskets aus Bamberg machen sich an diesem Sonnabend gleich vier Profis des Basketball-Bundesligisten auf den Weg in die Hansestadt, um sich den Anhängern zu zeigen. Ab 12.30 Uhr werden der frühere NBA-Spieler Darnell Jackson, Spielmacher Chris Warren, Fabian Bleck und Anthony Canty bei Karstadt Sports in der Sögestraße etwa eine Stunde lang fleißig Autogramme schreiben und stehen zudem auch für Selfies zur Verfügung. Die Eisbären werben damit für die am Sonntag, 28. Oktober, um 15 Uhr in der ÖVB-Arena anstehende Partie gegen den FC Bayern München. Das Spiel gegen den amtierenden Deutschen Meister und Pokalsieger ist das erste von insgesamt drei Hanse-Games, die die Eisbären im Verlauf dieser Saison in Bremen austragen. Fortgesetzt wird die Dreier-Serie am Sonnabend, 9. Februar, um 18 Uhr mit dem Nachbarschaftsderby gegen die Baskets aus Oldenburg. Das letzte Hanse-Game steigt am 28. April um 18 Uhr gegen die BG Göttingen.