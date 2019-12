Schnellster Schwimmer und Vereinsmeister: Armin Herms.

Über 200 Personen bevölkerten das etwas abseits vom Verkehr gelegene Bad, etwa 100 Teilnehmer hatten sich für 26 Wettkämpfe gemeldet. Eine Tombola, organisiert durch Ingeborg Sieling, sowie ein Kuchenbüfett, gesponsert durch die Eltern der Teilnehmer, empfingen die Gäste im Foyer des Bades, wobei der Erlös in die Jugendkasse des Vereins fließt.

Die Leiterin der Schwimmabteilung, Anke Sablowski, bedankte sich bei den ehrenamtlich tätigen Personen für die in 2019 geleistete Arbeit. Bei den anschließenden Wettkämpfen sollte besonders Andrea Blania, die in der Altersklasse 50 startete, hervorgehoben werden, die über 100 m Lagen im Mastersbereich den Sieg errang, und an diesem Tag sehr viel Beifall erhielt. Armin Herms (AK 20), Ayleen Lang (Jahrgang 2007), Luca Gorniak (2007), Lilly Sophie Herzig (2005) und Timo Behrens (2001) wurden Sieger in ihrer Altersklassenwertung.

Schnellste Schwimmerin und Vereinsmeisterin: Ayleen Lang.

Der Titel Vereinsmeister und Vereinsmeisterin ging an die schnellsten Teilnehmer aller Altersklassen, in diesem Fall an Ayleen Lang und Armin Herms. Schon ein Highlight, dass eine zwölfjährige Schwimmerin aus der Nachwuchsklasse Vereinsmeisterin wird.

Nach einem fast vierstündigen Wettkampf war es endlich soweit – der Weihnachtsmann erschien im Schlauchboot und hatte natürlich für alle Aktiven eine Überraschung mitgebracht. Anschließend fand beim Weihnachtsfest im Vereinsheim die Sportlerehrung statt. Geehrt wurden hier überregionale Erfolge und Landesmeistertitel. Armin Herms, Kristian Elfers, Lilly Sophie Herzog, Ayleen Lang, Luca Gorniak und Nikita Dudkin duften dafür ihre Auszeichnungen entgegennehmen.