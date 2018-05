Hinzu kamen die Schwimmstrecken 200m Lagen, 400m Freistil und zwei verschiedenen 100m-Strecken.

Mit der 200m Lagen-Zeit von 3:11,55 Minuten als 74. von 75 qualifiziert, beendete Ayleen in der Gesamtwertung mit Platz 60 ihre erste Teilnahme an norddeutschen Schwimm-Meisterschaften. Bisher hauptsächlich im Triathlon zuhause und im Schwimmtraining eher noch am Anfang, bedeutet dies einen tollen Erfolg für sie. Ihre besten Leistungen zeigte sie bei den Grundübungen im Gleittest mit einer Zeit von 0:05,19 MInuten und auf den Schwimmstrecken über 400m Freistil mit 5:48,51 Minuten, sowie über 200m Lagen mit einer Verbesserung von 6,5 Sekunden gegenüber ihrer Qualizeit in 3:04,94 Minuten. Ihre Ergebnisse im Überblick Gesamtpunktzahl 1428: 200 m Lagen 3:04,94 (317 Punkte), 15 m Delphinbeinbewegung 0:11,55 (81), 7 1/2 m Gleittest 0:05,19 (144), 50 m Kraulbeine 1:02,08 (46), 100 m Freistil 1:20,12 (274), 100 m Brust 1:41,51 (254), 400 m Freistil 5:48,51 (312).