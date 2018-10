„Es ist schon etwas unglücklich geregelt“, erklärte Corinna Wannmacher, „aber dennoch wollen wir das nicht als Ausrede für die ziemlich deutliche Pleite heranziehen.“ Im Auswärtsspiel beim VfL Oldenburg III mussten die Oberliga-Handballerinnen der SG Findorff nämlich mit dem Haftmittel spielen – und kehrten am Ende mit einer deutlichen 19:34 (12:15)-Niederlage nach Bremen zurück.

Zu Beginn agierten beide Mannschaften noch auf Augenhöhe, doch bereits nach knapp elf Minuten hatten die Gastgeberinnen einen 1:2-Rückstand (3.) in eine 6:2-Führung gedreht. „In den ersten 30 Minuten konnten wir uns vor allen Dingen bei Katharina Kühne bedanken“, sprach Corinna Wannmacher ihrer Torhüterin ein Sonderlob aus, „allerdings kann ich den Spielerinnen eigentlich gar keinen großen Vorwurf machen, weil sie im Grunde genommen alles gegeben haben.“

Kein Gegenmittel gefunden

Die Gastgeberinnen waren größtenteils mit der Bundesliga-A-Jugend angetreten, einer spielfreudigen und kampfstarken Truppe, die den Gästen um ihre treffsicherste Akteurin Madita Woltemade (6/1) vom Anwurf weg den Schneid abzukaufen wusste. „Oldenburg trainiert fünf Mal in der Woche“, hob Wannmacher einen wichtigen Unterschied hervor, „und sie spielen zweimal pro Wochenende, da können wir überhaupt nicht mithalten.“ Dennoch versteckten sich die Findorfferinnen in keiner Phase des Spiels und versuchten im Rahmen ihrer Möglichkeiten dagegen zu halten. „Oldenburg hat in eigentlich jeder Angriffssituation mit sieben Feldspielerinnen und ohne Torhüterin agiert“, skizzierte Wannmacher den mehr als einseitigen Spielverlauf, „leider haben wir kein geeignetes Mittel dagegen gefunden.“

Die eingespielten und sehr gut miteinander harmonierenden Gastgeberinnen nutzten jeden Fehler der Gäste umgehend zu einem eigenen Treffer, Findorff dagegen warf zahlreiche Bälle in aussichtsreicher Position weg, weil es an Präzision und Sicherheit im Abschluss mangelte. „Oldenburg hat aber auch stark gespielt und war uns in sämtlichen Bereichen einfach überlegen“, gestand Corinna Wannmacher ein, „es hat tatsächlich sogar bei uns auf der Bank Spaß gemacht, ihnen dabei zu zugucken.“

Nach dem Seitenwechsel machte der VfL schließlich dort weiter, wo das Team nach 30 Minuten aufgehört hatte. Bei Findorff dagegen drückte sich die offensichtliche Unterlegenheit mit zunehmender Spieldauer in immer größer werdenden Unmut der einzelnen Spielerinnen aus, „was in solch einem einseitigen Spiel natürlich tödlich ist“, konstatierte die SG-Trainerin, „weil dadurch die Konzen­tration gänzlich verloren geht und man im Grunde nur noch versuchen kann, die Niederlage nicht zu einer heftigen Klatsche werden zu lassen“. Der VfL kam besonders in der Schlussphase wiederholt zu zahlreichen Tempogegenstößen und den daraus resultierenden einfachen Toren, sodass Corinna Wannmacher früh erkennen musste, „dass hier und heute für uns nichts zu holen war“. Gleichzeitig betonte sie aber auch, „dass Oldenburg für uns als Aufsteiger ganz bestimmt nicht der Maßstab sein kann, unsere Punkte gegen den Abstieg müssen wir gegen andere Mannschaften holen, die mit uns auf Augenhöhe spielen“. So, wie beispielsweise die SG SV Fried­richsfehn/TuS Petersfehn, gegen die das Wannmacher-Team am kommenden Sonnabend, 27. Oktober (17 Uhr), im heimischen „Fuchsbau“ an der Nürnberger Straße auf Wiedergutmachung für die deutliche Pleite in Oldenburg aus sein wird.

SG Findorff: Kühne, Preuß; Kelm, Klein (1), Rump (3), Woltemade (6/1), Wiegandt (1/1), Drost, Radziej, Burmeister (1), Messer (1), Hedtke (1), Wessels (5)