(Frank Thomas Koch)

Bremen. Felix Koslowski ist ein Schweriner, und das passte dann im Jahr 2013 ganz gut. Grob vereinfacht dargestellt, beschloss da der Schweriner SC, auf den Schweriner Weg zurückzukehren. Der Klub aus Mecklenburg galt im Frauen-Volleyball längst als das, was ein gewisser Klub aus Bayern im Fußball ist: Er war extrem erfolgreich und bereits zehnmal deutscher Meister. Die elfte Meisterschaft ließ jedoch auf sich warten, der Klub wollte deswegen etwas ändern. Er wollte wieder vermehrt auf deutsche Spielerinnen und einen deutschen Trainer setzen.

Felix Koslowski, 34 Jahre alt und trotzdem schon ganz schön herumgekommen im Volleyball, sitzt an diesem Dienstag in einem Bremer Café, während er von den Anfängen als Schweriner Cheftrainer erzählt. Er sitzt hier im „Alex“ am Domshof, weil in Bremen ein Länderspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft ansteht. Am 25. August in der ÖVB-Arena gegen die Niederlande. Koslowski ist nicht nur Cheftrainer des Schweriner SC, sondern seit drei Jahren auch Frauen-Bundestrainer. Und die Belange des deutschen Frauen-Volleyballs hängen irgendwie auch mit diesem Schweriner Weg zusammen.

Koslowski und sein Schwerin seien damals etwas belächelt worden, als der SCC nach 2013 wieder verstärkt junge deutsche Talente verpflichtete. Die elfte Meisterschaft kam und kam nicht, sie ging an die Konkurrenz aus Dresden oder Stuttgart. 2017 ging der Titel dann aber doch nach Mecklenburg, 2018 erneut. Und nun wird Schwerin in der Szene eher bekrittelt statt belächelt. Der Vorwurf lautet jetzt: Durch Koslowskis Doppelrolle hätte es Schwerin leichter, gute deutsche Spielerinnen zu bekommen. Weil sie entweder Koslowski durch die Zusammenarbeit im Nationalteam kennen, oder weil sie sich in Schwerin bessere Chancen fürs Nationalteam erhoffen würden. „Wer eine deutsche Spielerin holen will, der liegt im Duell mit Schwerin von Beginn an 0:2 hinten.“ So ließ sich Kim Renkema, Sportchefin des MTV Stuttgart, Anfang Juni in der „Stuttgarter Zeitung“ zitieren. Ende April hatte Stuttgart das Play-off-Finale um die Deutsche Meisterschaft gegen Schwerin verloren.

„Ich verstehe die Sorgen aus den Vereinen“, sagt dazu am Dienstag Felix Koslowski im Bremer „Alex“. Er würde aber einen guten Kontakt zu den Vereinen pflegen. Das Thema Schwerin-Vorteil beschäftige die Szene, seit man im Verband begann, über eine Ausländerbeschränkung in der Bundesliga nachzudenken. Koslowski berichtet vom Pokalfinale 2016 in Mannheim, in dem auf beiden Seiten des Netzes fast ausschließlich ausländische Volleyballerinnen baggerten und blockten. In Deutschland wird vergleichsweise zwar nicht übermäßig viel gezahlt, aber immerhin zumeist pünktlich und ordentlich versteuert.

Es war zwar nicht so, dass der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) nach Mannheim umgehend auf den Schweriner Weg umschwenkte. Aber ein bisschen schon. Ab der Saison 2019/20 könnte die Regelung gelten, dass bei Bundesliga-Spielen durchgehend mindestens zwei deutsche Spielerinnen pro Mannschaft auf dem Spielfeld stehen müssen, schätzt der Bundestrainer.

Zu seiner Doppelrolle wäre zu sagen, dass so etwas kein Alleinstellungsmerkmal des deutschen Verbands ist. Auch in der Türkei, Serbien oder in Brasilien würde man es so machen, sagt Felix Koslowski. Des Weiteren wäre zur Doppelrolle zu sagen, dass sie kein von ihm favorisiertes Modell ist. Laut Koslowski existiere im DVV die Idee, einen Bundestrainer fest anzustellen. Allerdings muss dazu Geld her. Momentan ist es nicht da. Der DVV darf sich zwar einerseits über eine wachsende TV-Präsenz freuen, weil Sport1 seit 2017 die Spiele der Bundesliga zeigt, sowohl bei den Männern als auch den Frauen. Anderseits zählt der Volleyball-Verband zu den vielen Verbänden, die nicht Geld bekommen, sondern mitbringen müssen, wenn sie zum Fernsehen gehen. Der übliche Deal: Der Sender räumt Sendezeit frei, der Verband übernimmt die Produktionskosten.

Zudem belastet aktuell ein Konflikt zwischen Führung und Basis den Verband. Der Vorstand wollte – im Bemühen, wirtschaftlich einen Schritt nach vorne zu machen – eine DVV-Card einführen und dafür einen Euro pro Monat und Mitglied einsammeln. Etliche Landesverbände fühlten sich übergangen, der Vorstand trat geschlossen zurück. Er bedauere das, fände aber gut, dass sich schnell eine neue DVV-Spitze um den früheren Volleyball-Nationalspieler René Hecht gefunden hätte, sagt Felix Koslowski. Auf seine Arbeit hätte der Vorstands-Wechsel keinen Einfluss.

Derzeit erhält er sein Gehalt Monat für Monat vom Schweriner Verein. Wenn er die DVV-Auswahl betreut, erhält er dafür zusätzlich ein Honorar vom Verband. „Es ist ein Zwölf-Monats-Job“, sagt er. Er würde es begrüßen, nicht gleichzeitig Bundes- und Vereinstrainer zu sein. „Ich habe eine Frau und drei Kinder, die Belastung ist schon enorm“, sagt er.

In einer Entweder-oder-Frage würde er sich für das Amt des Bundestrainers entscheiden. Wegen der Ehre und Auszeichnung, die dieses Amt bedeutet. Und wegen des zeitlich überschaubaren Rahmens. Die Hoch-Zeit für die Auswahl läuft von Mai bis Oktober. Zuletzt war Koslowski mit seinen Spielerinnen in der sogenannten Nations League unterwegs, in Brasilien, Südkorea, Thailand, Polen und Deutschland. Am Freitag beginnt, in Schwerin, der erste Lehrgang in der WM-Vorbereitung. Der Rhythmus dabei: Schlafen, Essen, Volleyball. Inklusive der Video-Analysen würden die Spielerinnen auf sechs, sieben Stunden Training täglich kommen, sagt Koslowski.

Die intensive Vorbereitung wird nötig sein, um ab Ende September bei der WM in Japan zu bestehen. Dort geht es für den Weltranglisten-13. Deutschland zunächst mal darum, die Vorrunde zu überstehen. Gleich das erste Spiel hat es in sich. Auf der anderen Seite des Netzes wird, in der Rolle des eindeutigen Favoriten, die Auswahl des Vize-Europameisters Niederlande aufmarschieren. So wie am 25. August in Bremen. Es ist das letzte offizielle Länderspiel für Koslowskis Auswahl vor dem Jahreshöhepunkt 2018.