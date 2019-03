Durch den Aufstieg der ehemals zweiten Mannschaft in die 3. Bundesliga, musste die jetzige „Zweite“ neu aufgestellt werden. Bereits Verbandsligaerfahrung haben Andreas Drobik, Sarah Gefreyer und Benjamin Raschke. Neu aus der Bezirksklasse dazu kamen Reiner Neumann, Thomas Warnkens und Helga Wittkopf. Mit dabei ist auch Schülerin Leonie Schmidt, die langsam an den Spielbetrieb in der höheren Klasse herangeführt werden soll. Neben Hannover kommt die Konkurrenz aus Cuxhaven, Diepholz und Bad Nenndorf. Begonnen wird am 31. März auf der Betonanlage in Hannover. Ein schwieriges Unterfangen, denn nicht allen BGC- Spielern sind die zwölf Meter langen Bahnen bekannt. Das Heimspiel folgt am 14. April ab 9 Uhr auf der Anlage in der August-Bebel-Allee.