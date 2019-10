Lisa Brennauern gewann mit ihren Teamkolleginnen Silber in der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung. Foto: John Walton/PA Wire/dpa (John Walton / dpa)

Das Quartett unterlag im Finale in 4:16,789 Minuten gegen Olympiasieger Großbritannien (4:13,828). Bronze ging an Italien. Tags zuvor hatten die Teamsprinterinnen mit Silber die erste EM-Medaille für das deutsche Team in Apeldoorn geholt. (dpa)