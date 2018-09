Bremen. Überraschend deutlich setzten sich die Basketballer der Weser Baskets II/Bremen 1860 zum Auftakt der neuen Saison in der Oberliga mit 80:58 (36:30) beim SV Ofenerdiek durch – und setzten damit gleich zu Beginn bereits ein deutliches Ausrufezeichen. „Es ist natürlich immer schön, mit einem Sieg zu starten“, freute sich Trainer Cai Kaiser, „Ofenerdiek wird es mit diesem Team allerdings auch sehr schwer haben, die Liga zu halten.“

Die Gäste um Top-Scorer Alireza Bashir (22 Punkte) agierten von Beginn an konzentriert, und setzten die Vorgaben von Cai Kaiser (aggressiv verteidigen und schnell angreifen) sehr gut um. „Der Teamgeist stimmte und wir haben als Einheit gespielt“, konstatierte der zufriedene Coach nach der Schlusssirene. „Insgesamt haben wir aber kein gutes Spiel gemacht“, fügte Kaiser allerdings an, so habe das Team beispielsweise lediglich fünf von insgesamt gleich 26 Drei-Punkt-Versuchen im gegnerischen Korb unterbringen können.

Und auch an der Freiwurflinie wiesen die Bremer Spieler noch einige Defizite auf, lediglich neun von 23 Versuchen trafen ins „Schwarze“, was dem Coach zu Denken gab. „Normalerweise verlierst Du ein Spiel mit dieser Trefferquote“, erklärte Cai Kaiser, „heute war der Gegner glücklicherweise nur nicht gut genug.“

Auf der anderen Seite war die Defensive der Bremer allerdings sehr stark und hat das Spiel letztlich für das gesamte Team gewonnen. „Besonders freuen mich die ersten Punkte in der Oberliga des erst 17-jährigen Paul Müller“, hob Kaiser hervor, „auch einer dieser jungen Spieler, die wir mit unserem neuen Konzept im Herrenbereich fördern wollen.“

Ebenso lobende Worte fand der Coach außerdem für den erst 19 Jahre alten Aufbauspieler Alireza Bashiri, der mit durchaus beeindruckenden 22 Punkte, sechs Rebounds und sieben Assists einen erheblichen Anteil am Auftakterfolg hatte. „Er spielt mit einer Doppellizenz auch in der 2. Regionalliga“, erklärte Kaiser, „und soll in unserer zweiten Mannschaft mehr Verantwortung übernehmen.“ Das habe der hoffnungsvolle Nachwuchsspieler beim Auftakterfolg „super gemacht“, lobte Kaiser.

Der 23-jährige Flügelspieler Daniel Schlon war im vergangenen Jahr noch Ergänzungsspieler und soll jetzt – den zahlreichen Abgängen zur 2. Regionalliga-Mannschaft geschuldet – ebenfalls mehr Verantwortung in der zweiten Mannschaft übernehmen. „Daniel spielt ebenso mit einer Doppellizenz in der 2. Regionalliga“, so Kaiser, der sich zufrieden mit der Leistung des Akteurs zeigte, der mit einem „Double-Double“ (14 Punkte, 11 Rebounds) und insgesamt fünf „Steals“ gleichfalls zu den herausragenden Spielern bei den Bremern zählte. „Es gibt noch viel, an dem wir arbeiten müssen“, behielt Cai Kaiser trotz des ebenso verdienten wie souveränen Auftaktsieges seiner Mannschaft das Wesentliche im Auge, „aber mit einem Sieg in die neue Saison zu starten, fühlt sich sehr gut an.“

Am kommenden Sonntag 23. September, (16 Uhr), empfangen die Weser Baskets II/BTS Neustadt den VfL Stade II zum ersten Heimspiel der Saison. „Der Gegner wird auf jeden Fall ein stärkerer Gegner sein“, warnte Cai Kaiser, „und ist dementsprechend ein guter Test für uns.“

Weser Baskets /Bremen 1860: Bashiri (22), Diederich (12), Dräger, Hanci (10), Müller (6), Schlon (14), Vollbracht (8), Zense (8)