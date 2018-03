Zeke Upshaw (M) am Korb bei einem College-Basketballspiel. Foto (2013): Timothy D. Easley Foto: Timothy D. Easley (dpa)

Am Montagvormittag verstarb er in einem Krankenhaus, teilten sein Club und die Liga mit. „Die NBA-G-Familie ist durch den tragischen Tod von Zeke Upshaw am Boden zerstört“, wurde Liga-Präsident Malcolm Turner zitiert. Ursachen für den Tod wurden nicht veröffentlicht.

Die G-League ist eine Entwicklungsliga der nordamerikanischen Eliteliga NBA. Upshaws Team, die Grand Rapids Drive, sind ein Entwicklungsteam der Detroit Pistons. Der deutsche Nationalspieler Isaiah Hartenstein ist in der G-League für die Rio Grande Valley Vipers aktiv. (dpa)