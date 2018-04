Für die Team-WM nominiert: Werders Spitzenspieler Bastian Steger. (Frank Koch)

Bremen/Düsseldorf. Er hatte darauf gehofft, nun ist es amtlich: Bastian Steger gehört zum Aufgebot des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) für die Team-Weltmeisterschaft, die vom 29. April bis zum 6. Mai in Halmstad/Schweden ausgetragen wird. Bundestrainer Jörg Roßkopf persönlich überbrachte dem Spitzenspieler des Bundesligisten SV Werder Bremen am Donnerstagvormittag die frohe Kunde. "Ich bin natürlich happy", sagte Steger nach dem Training im Leistungszentrum in Düsseldorf. Im Vorfeld habe er keine Ahnung gehabt, ob er nominiert werden würde, "ich war selbst gespannt, der Rossi hatte nichts angedeutet".

Steger, inzwischen 37 Jahre alt und aktuell die Nummer 23 der Weltrangliste, ist also Teil der deutschen Mannschaft, die bei den Titelkämpfen noch vor dem amtierenden Weltmeister China an Position eins gesetzt ist. Angeführt wird die fünfköpfige Auswahl des DTTB von den beiden Superstars Timo Boll (Düsseldorf) und Dimitrij Ovtcharov (Orenburg), die derzeit in der Weltrangliste die Plätze zwei und drei belegen. Des Weiteren nominierte Bundestrainer Roßkopf noch den Abwehrspezialisten Ruwen Filus (Fulda/WR 21) und den Saarbrücker Patrick Franziska (WR 24), der zuletzt bei den German Open in Bremen überraschend bis ins Halbfinale vorgedrungen war.

Von Roßkopf nicht berücksichtigt wurden Ricardo Walther (Grünwettersbach/WR 38) und Benedikt Duda (Bergneustadt/WR 42), die aber beide voll in die nächste Woche am Bundesstützpunkt in Düsseldorf beginnende Vorbereitung eingebunden sind. Letzteres auch deshalb, weil hinter dem Einsatz von Ovtcharov noch ein kleines Fragezeichen steht und möglicherweise noch ein Ersatzspieler nominiert werden muss. Die deutsche Nummer zwei hatte bei den German Open in der ÖVB-Arena aufgrund einer erneut aufgetretenen Hüftverletzung aufgeben müssen und legt derzeit eine Trainingspause ein. "Es stehen noch einige ärztliche Untersuchungen an, aber wir gehen davon aus, dass Ovtcharov beim Vorbereitungslehrgang wieder dabei und bis zur WM auch wieder fit ist", erklärte Manfred Schillings, Pressesprecher des DTTB, gegenüber dem WESER-KURIER.

Für Werders Topspieler Steger ist es seit seiner Premiere bei der Team-WM 2006 in Bremen bereits die siebte Nominierung in Folge, allerdings musste der zweifache deutsche Einzelmeister im Frühjahr 2014 aufgrund einer hartnäckigen Bauchmuskelzerrung kurzfristig auf die Teilnahme an der Mannschafts-WM in Tokio verzichten. Bei seinen bisher fünf Teilnahmen gewann Steger dabei mit dem deutschen Team zweimal die Silbermedaille (2010/2012), zudem gab's Bronze in Bremen. Für die anstehende WM in Schweden "ein Ziel zu benennen, finde ich schwierig", sagt der Routinier. Ebenso schwer sei es, seine eigenen Einsatzchancen zu beziffern. "Darüber habe ich mir noch nicht wirklich Gedanken gemacht, doch es ist auch nicht entscheidend, wie oft ich zum Einsatz komme, sondern dass wir als Mannschaft gut abschneiden", sagt Bastian Steger. Er sagt aber auch: "Natürlich träumt jeder von einem Finale gegen China."

Der Weg in ein solches Finale hält für das deutsche Team, das seit mehreren Monaten nun schon mit sieben Athleten unter den Top 50 der Welt vertreten ist, indes einige Hürden bereit. In der Gruppe A treffen Steger und Co. auf Ägypten, Rumänien, Schweden, Hongkong und Slowenien – allesamt Gegner, denen der Bundestrainer Respekt zollt. "Bevor wir von einem Finale träumen, müssen wir unsere Hausaufgaben machen", sagt Roßkopf, der als erstes Etappenziel Platz eins in der Vorrundengruppe ausgegeben hat, um frühestens im Endspiel auf China treffen zu können. "China ist der große Favorit", betont Roßkopf. "Wir sind aber etwas näher gerückt und sicherlich die Mannschaft, die China am ehesten gefährlich werden kann, wenn alle unsere Spieler in Topform sind."