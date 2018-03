Bastian Steger hat bei den German Open durch zwei Siege in der Qualifikation die K.o.-Runde erreicht. (Frank Thomas Koch)

Eigentlich hat der Werderaner Bastian Steger am Mittwoch keinen Grund, unzufrieden zu sein. Und eigentlich ist der deutsche Nationalspieler auch nicht dafür bekannt, lautstark Kritik zu üben. Aber irgendwann nach seinem 4:1-Sieg über den Niederländer Laurens Tromer (siehe auch nebenstehenden Text) kommt das Gespräch auf das neue System, nach dem der Tischtennis-Weltverband ITTF seine Weltrangliste aufstellt – und da ist es mit der guten Laune des 37-Jährigen vorbei. „Ich habe nicht das Gefühl, dass die ITTF viel für uns Spieler macht“, sagt Steger. Und dann geht er noch weiter: „Was sie mit uns macht, ist unfair. Du musst ständig spielen, um nicht aus der Weltrangliste zu fliegen.“

Seit dem 1. Januar wird die Rangliste anders berechnet als in den Vorjahren. Um es vereinfacht auszudrücken, seien zwei Hauptkritikpunkte von Steger am neuen System aufgegriffen: Während es vor der Umstellung bei der Vergabe von Weltranglistenpunkten auch von Bedeutung war, gegen wen ein Spieler gewonnen hat, zählt jetzt bei World-Tour-Turnieren wie den German Open in Bremen nur noch das Erreichen einer bestimmten Runde, um Punkte zu erhalten. Wer also durch einen Sieg über die Nummer 300 der Welt ins Viertelfinale kommt, erhält genau so viele Zähler wie derjenige, der die Nummer eins aus dem Weg geräumt hat. Steger findet das ungerecht.

Vielspieler sind im Vorteil

Zweite wesentliche Kritik: Wer viele Turniere spielt, ist im Vorteil. Denn ins Ranking fließen nicht alle Ergebnisse ein, sondern nur die acht besten der vorangegangenen zwölf Monate. Wer demnach genügend Turniere spielt, hat entsprechend viele Chancen zu punkten. Schlechte Resultate werden dann zu Streichergebnissen, führen aber nicht zur Herabstufung. Was Steger dabei so ärgert: Spieler wie er, die mit ihren Klubs in der Bundesliga antreten und darüber womöglich den größten Teil ihrer Einkünfte erzielen, können nicht zu Turnieren reisen, wie sie wollen. Sie müssen den Verpflichtungen gegenüber ihren Vereinen nachkommen, die sie bezahlen.

Bezahlen ist auch das Stichwort, wenn es um die Anzahl von Turnierteilnahmen geht. Die Profis reisen nicht immer, aber sehr oft auf eigene Rechnung zu den internationalen Topveranstaltungen. „Bei so manchem Turnier fahre ich aber mit einem finanziellen Minus wieder nach Hause“, sagt Steger. Flüge, Hotels und Transfers verursachen Kosten, aber wer schon in der Qualifikation für ein Topturnier scheitert, erhält kein Geld. Auch in Bremen gibt es erst in der ersten Hauptrunde ab Freitag Bares: 1000 Dollar für die Verlierer. Wer im Achtelfinale ausscheidet, erhält immerhin 2000, der Unterlegene im Endspiel 14 000 Dollar. „Wenn die Spieler schon gezwungen sind, mehr zu spielen, sollte die ITTF wenigstens auch die Prämien erhöhen“, sagt Steger.

Von der Umstellung des Weltranglistensystems haben Anfang des Jahres nicht zuletzt die Deutschen profitiert: Dimitrij Ovtcharov stand im Januar und Februar auf Platz eins, im März ist es Timo Boll. Möglicherweise wird es im April die nächste Veränderung an der Spitze geben. „Die ITTF gewinnt der Bewegung in der Rangliste viel Positives ab – ich nicht“, sagt Steger, „für mich ist es schon richtig schwer, acht Turniere zu spielen.“ Umso schwerer sei es, noch mehr Turniere zu spielen. Was die Kosten zusätzlich erhöht: Das Qualifikationsturnier für die Hauptereignisse ist inzwischen so groß, dass es bereits am Dienstag und nicht mehr am Donnerstag einer Woche beginnt. Die zwei Seiten dieser Medaille: Während sich die Zuschauer auch in Bremen an einer hochkarätigen Qualifikation erfreuen, müssen sich die Aktiven zwei Tage länger in Hotels einmieten.

Bastian Steger weiß, dass er als Aktiver wohl kein neues System mehr erleben wird. Aber es müsse sich etwas verändern – vielleicht auch die Spielform in der Bundesliga mit ihren derzeit 18 Spieltagen plus anschließender Play-off-Runde. Statt einer Spielzeit von August bis Juni eine kompakte Saison in zehn bis zwölf Wochen? Steger überlegt, bewegt langsam seinen Kopf hin und her und signalisiert: Es könnte zumindest eine Überlegung wert sein. Die Asiaten haben solch kurze Spielzeiten, zu denen sie auch schon mal deutsche Profis eingeladen haben. Aber erst einmal, dessen ist sich auch Steger bewusst, wird es so weitergehen wie von der ITTF beschlossen.