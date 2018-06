Das kostete den Bremern nicht nur den ersten Aufstieg in die Landesliga sondern auch noch die Chance auf den Sprung in die Oberliga-Vorrunde.

Diesmal schied der SVGO ausgerechnet in seinem eigenen „Wohnzimmer“ in der Sperberstraße aus. Er landete in der Fünfergruppe hinter dem Hagener SV (7:1 Punkte) und dem MTV Soltau (6:2) mit 5:3 Zählern auf dem dritten Platz. Das reichte nicht, um wenigstens noch eine Runde weiterzukommen. Besonders ärgerlich für den SVGO: Dort steigen von fünf Teilnehmern gleich vier auf. Alles Jammern hilft nichts: Die Gelb-Blauen müssen der Realität ins Auge sehen, und die heißt für sie in der kommenden Saison nun einmal Bremenliga. Deshalb standen dem einen oder anderen frustrierten Grambker Jugendspieler am Ende schon ein wenig die Tränen in den Augen.

„Meine Mannschaft war diesmal nicht so gut drauf wie in der Vorwoche“, meinte der SVGO-Trainer Jochen Feldermann. Sein Sohn Leon, Spielmacher und Vollstrecker des Teams in Personalunion, wurde in den letzten beiden, alles entscheidenden Turnierspielen auf Mann genommen, was den Angriffsschwung der Hausherren deutlich erlahmen ließ. „Normalerweise haben wir darauf gute Antworten“, sagte der Grambker Trainer. „Diesmal fehlten mir aber Spieler, so dass meinem kleinen Kader am Ende die Kraft ausging.“

Der SVGO hatte sein Auftaktspiel gegen den SV Werder Bremen etwas glücklich mit 14:13 gewonnen, danach wurde OT Bremen klar mit 15:9 beherrscht. Im dritten Match konterten die Gelb-Blauen einen Treffer des MTV Soltau binnen vier Sekunden durch Leon Feldermann exakt mit der Schlusssirene zum 14:14-Endstand. Das sicherheitshalber ausgetragene Siebenmeterwerfen, das bei einer Punktgleichheit zum Tragen gekommen wäre, entschied der SV Grambke-Oslebshausen für sich.

Es half ihm nur nichts, da das Feldermann-Team das alles entscheidende letzte Duell gegen den Hagener SV klar mit 9:15 verlor. Mit einem Sieg wäre der SVGO anstelle der Niedersachsen aufgestiegen, bei einem Unentschieden wäre es immerhin noch ins Siebenmeterstechen gegangen. So aber schien es irgendwie, dass sich vom ersten Aufstiegsrundenspieltag an alles gegen die Gelb-Blauen verschworen hätte.

SV Grambke-Oslebshausen: Nagel; Feldermann (15), Matrusiew (6), Mühlbach (10), Marcus, Norden (7), Weiß (3/3), Schriefer (7/1), Sabelhaus (2), Brede (1).