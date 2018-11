Mathias Sonnenberg über die Bayern-Krise. (Sven Hoppe/dpa)

Nein, dies sind keine Vorschläge für die Lottozahlen an diesem Wochenende: 21, 15, 10, 19, 25 – diese Zahlen beschreiben den Punkteabstand des FC Bayern München in den vergangenen Jahren vor dem jeweiligen Vizemeister am Ende einer Saison. Seit 2012 haben die Münchener jeden Titel mit einem zweistelligen Punkte-Abstand gewonnen. Die Bundesliga war verkommen zu einer Gähn-Liga, in der der Meister schon vor dem ersten Eckball feststand und wo die Dramatik ihren Höhepunkt einzig in der Frage fand, ob der HSV jetzt wirklich mal absteigt oder sich doch wieder in der Relegation rettet. Dass die Bayern die Liga rocken, war an Selbstverständlichkeit nicht zu überbieten.

In dieser Saison aber haben sich zwei Dinge grundlegend verändert. Der FC Bayern ist nicht mehr Tabellenführer. Und der HSV spielt in der Zweiten Liga – was für eine verrückte Fußball-Welt ist das denn plötzlich hier in Deutschland? Die Bayern jedenfalls sind jetzt eine neue Währung in der Liga. Der Abstand zu den anderen Vereinen ist nicht mehr ein Ausweis der Dominanz, sondern der Mittelmäßigkeit. Und hat den Vorteil, dass einige Klubs ihre aktuellen Schwächen kaschieren können, was auch auf Werder Bremen zutrifft. Die Serie von drei Niederlagen konnten Geschäftsführer Frank Baumann und Trainer Florian Kohfeldt entsprechend kleinreden, ganz nach dem Motto: Nur drei Punkte Abstand zum FC Bayern nach elf Spieltagen, wenn uns das jemand vor der Saison gesagt hätte, wären wir total zufrieden gewesen. Ja, so weit ist es mit den Bayern tatsächlich gekommen als Tabellenfünfter.

Liga macht Spaß, weil sie wieder Spaß-Fußball bietet

Die Liga hat ihr erstes Drittel fast zu Ende gespielt. Und es lässt sich ohne Übertreibung konstatieren: So viel Spaß hat sie schon seit Jahren nicht mehr gemacht. Das liegt nicht nur daran, dass Werder bislang eine mehr als passable Rolle spielt und Bayern-Niederlagen (es waren sogar schon drei!) hier im Norden traditionell besonders euphorisch gefeiert werden. Nein, diese Liga macht Spaß, weil sie wieder Spaß-Fußball bietet. Und weil sich bei allen Trainern die Gewissheit breitmacht: In dieser Saison können wir jeden schlagen – sogar die Bayern. Dortmund, ja, das stimmt, hat zwar noch nicht verloren, stand aber immerhin schon ein paar Mal kurz davor.

Aber woher kommt dieser neue Spaß an der Bundesliga? Da bietet gerade Werder Bremen guten Anschauungsunterricht. Trainer Kohfeldt hat seiner Mannschaft Ballbesitz-Fußball eingeimpft statt abwartendes Umschaltspiel, wie es sein Vorgänger Alexander Nouri praktizierte. Das schlichte Motto lautet: Werder wartet nicht, was der Gegner macht, sondern ist selbst aktiv. Was es bedeutet, wenn dann in der Mannschaft auch noch richtig schnelle Spieler auf dem Platz stehen, zeigt Borussia Dortmund: Fußball zum Verlieben. Und Mannschaften wie Mönchengladbach, Leipzig oder Frankfurt machen es nicht viel schlechter – Attacke statt abwarten, lautet das Motto.

Einher geht dieser Spaß-Fußball mit einer gehörigen Leistungssteigerung. Dortmund, die Bayern und Schalke stehen in der Champions League bereits so gut wie im Achtelfinale, Hoffenheim hat als Außenseiter noch berechtigte Hoffnungen. In der Europa League haben Frankfurt und Leverkusen bereits die Vorrunde überstanden, nur Leipzig muss sich noch strecken.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass also alle deutschen Vereine in den internationalen Wettbewerben überwintern. Über so viel Erfolg durfte sich der deutsche Fußball zuletzt vor sechs Jahren freuen. Und er konterkariert alle Argumente, dass die Bundesliga sportlich in Europa nur überleben kann, wenn endlich diese 50+1-Regel fällt und die Vereine sich für Investoren öffnen, die viel Geld in die Klubs pumpen (und die Macht übernehmen).

Mannschaft und Vorstand wirken stark renovierungsbedürftig

Natürlich wird Bayern München auf Sicht das Maß aller Dinge bleiben. Aber nach sechs erfolgreichen und vor allem in Deutschland konkurrenzlosen Jahren wirken Mannschaft und Vorstand stark renovierungsbedürftig. Die Parallelen zur Nationalmannschaft sind offensichtlich. Auch dort wurde vor der Weltmeisterschaft nur darüber diskutiert, wer im Halbfinale den Weg ins Endspiel versperren könnte. An den Super-Gau, das Aus in der Vorrunde, hatte niemand gedacht. Und so wurden kritische Stimmen im Vorfeld ausgeblendet oder übertönt. Auch bei den Bayern hätte niemand geglaubt, dass Werder nach elf Spielen nur drei Punkte hinter ihnen liegt – als Tabellensiebter. Die Bundesliga sollte sich über die Bayern-Delle freuen. So leicht war es lange nicht mehr, mal wieder Deutscher Meister zu werden.