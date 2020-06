BBL-Finalturnier

Bayern patzt gegen Oldenburg - Ulm bleibt ungeschlagen

So wird das nichts mit dem Titel-Hattrick für den FC Bayern. Die Münchner Basketballer verloren am Sonntag überraschend gegen Oldenburg. Jetzt droht ihnen ein Hammer-Duell im Viertelfinale. Zwei andere Teams zeigten indes am Wochenende keine Schwächen.