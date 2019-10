Jovana Damnjanović feierte mit dem FC Bayern München einen klaren Sieg. Foto: Matthias Balk/dpa (Matthias Balk / dpa)

In den Achtelfinalhinspielen kamen die Münchnerinnen zu einem 5:0 (3:0)-Sieg bei Kasygurt Schymkent in Kasachstan. Der deutsche Meister und Pokalsieger aus Wolfsburg besiegte den niederländischen Vertreter FC Twente Enschede mit 6:0 (2:0).

Zsanett Jakabfi hatte in der AOK-Arena von Wolfsburg das Heimteam mit zwei Treffern in der 24. und 37. Minute in der ersten Halbzeit in Führung gebracht. Dominique Bloodworth (60., 89.) sowie Pernille Harder (71.) und Fridolina Rolfö (78.) trafen nach dem Seitenwechsel.

Für den FC Bayern München erzielten Jovana Damnjanović (23. Minute) und Lina Magull per Doppelpack (29./38.) eine beruhigende Pausenführung. Emily Gielnik (73.) und Nicole Rolser (80.) schraubten das Resultat in die Höhe. "Ich bin mit dem Spiel über weite Strecken sehr zufrieden", sagte Trainer Jens Scheuer. "Der Sieg ist auch in der Höhe verdient, das Selbstvertrauen müssen wir jetzt in die nächsten Partien mitnehmen."

Die Achtelfinal-Rückspiele finden am 30. Oktober (jeweils 19.00 Uhr) statt. (dpa)