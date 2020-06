Wer wird gewinnen? Die Frage wird sich für die Beachvolleyballerinnen Kim Behrens (l.) und Cinja Tillmann bei der neuen Beach-Liga stellen. (Malte Christians/HOCH ZWEI)

Es wird endlich wieder gebaggert und gepritscht in Deutschland - und auch die traditionellen deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand mit allen Sand-Stars könnten tatsächlich noch stattfinden. „Tatsächlich habe ich mir große Sorgen um den Sport gemacht“, erklärte Nationalspielerin Victoria Bieneck, als wegen der Corona-Pandemie auch der Beachvolleyball weltweit zum Erliegen kam.

Die im hessischen Schweinsberg aufgewachsene deutsche Meisterin von 2018 half in der langen Pause im forstwirtschaftlichen Betrieb ihres Vaters beim Pflanzen von Bäumen, „einfach um etwas Sinnvolles zu tun“. Jetzt kehrt Bieneck in den Sand zurück, mit ihrer Partnerin Isabel Schneider bestreitet sie am Samstag (12.00 Uhr/twitch) in Düsseldorf das Auftaktspiel der neu gegründeten Beach-Liga.

Nach Fußball und Basketball ist Beachvolleyball erst die dritte Mannschaftssportart, die den Spielbetrieb startet. Das Besondere daran: Die Sportler haben dies eigenständig ermöglicht – ohne Hilfe des Verbandes.

Die von den Beach-Profis Alexander Walkenhorst (Essen) und Daniel Wernitz (Dormagen) sowie dem Marketing-Experten Constantin Adam (Stuttgart) initiierte Spielform ist nicht nur durch die Bedingungen in der Corona-Krise ein Experiment. Auf zwei Courts auf dem Gelände der Merkur-Spiel-Arena stehen sich je acht Frauen- und Männerteams über 30 Tage gegenüber, danach geht es in Final Fours um die Liga-Sieger - eine völlig neue Wettkampfform für Beachvolleyball.

Ende März kam Walkenhorst die Idee. Zu einem Zeitpunkt, als die meisten Wettkampfsportarten noch in Schockstarre gestanden hätten, wie der 31-Jährige sagt, entwickelte er mit seinen Mitstreitern das Konzept der Beach Liga: Acht Frauen und acht Männerteams treffen an 30 Tagen in Hin- und Rückspielen in der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf aufeinander – natürlich unter strengen Hygieneregeln.

Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) sei eben ein Verwaltungsapparat, sagt Walkenhorst dem Sportbuzzer. „Die denken oldschool, sind unflexibel. Aber das kannst du in dieser Zeit nicht gebrauchen.“ Das Konzept, das der DVV entwickelte: Beachvolleyball ohne Blocken und Spiel nah am Netz, Aufschläge nicht in die Mitte, zwei Meter Abstand zum Mitspieler. Der NDR widmete dem Konzept in seiner Satiresendung extra 3 unter der Rubrik „Realer Irrsinn“ einen Beitrag. „Darüber lacht die ganze Welt“, sagt Walkenhorst.

„Ich haben großen Respekt vor der Vielzahl der Spiele“, erklärte Karla Borger aus Stuttgart. Die Vizeweltmeisterin von 2013 und aktuelle deutsche Meisterin hatte nach der Absage quasi aller Saison-Highlights wie ihre Mitstreiter das Trainingspensum heruntergeschraubt. „Ich bin nicht hundertprozentig vorbereitet. Es ist natürlich kein Olympia. Aber endlich wieder Spielpraxis zu bekommen, ist genial“, sagte die 31 Jahre alte Borger, die mit Blocktalent Svenja Müller startet. Ihre Stammpartnerin Julia Sude konzentriert sich derzeit auf ihr Zahnmedizin-Studium. Die 19-jährige Müller hat gerade ihre Abiturprüfungen abgelegt.

Auch die gebürtige Bremerin Kim Behrens nimmt mit ihrer Partnerin Cinja Tillmann an der neuen Beach-Liga teil. Auf dem Instagram-Profil der Beach-Liga werden die beiden als "das schönste TeamT der Liga vorgestellt, die aber auch auf nationaler Ebene extrem erfolgreich sind. Die beiden gelten als eine der Favoritinnen auf den Titel. Die beiden spielen in der Hinrunde am Samstag um 13 Uhr gegen Leonie Klinke und Lena Ottens und um 19 Uhr gegen Leonie Körtzinger und Sarah Schneider. Körtzinger gilt laut Homepage der Beach-Liga als eine der besten Blockerin im Teilnehmerfeld.

Völlig anderer Restart durch Corona

Unter Corona-Bedingungen wird der Beach-Restart natürlich völlig anders ausfallen als gewohnt. Fans sind ausgeschlossen, auf dem Wettkampfgelände ist nur eine beschränkte Anzahl an Personen erlaubt. Alle Teilnehmer bewegen sich nur zwischen Hotel und den Courts, werden regelmäßig auf das Corona-Virus getestet. Die Suche nach Sponsoren war nicht einfach. Allein die Kosten für die Tests belaufen sich auf 20.000 bis 30.000 Euro.

Prämien für die 16 Teams können nur gezahlt werden, wenn die Vermarktung der Live-Bilder entsprechende Einnahmen bringt. Alle Spieler sind über den Streaming-Kanal twitch kostenlos zu sehen, es können aber Spenden überwiesen werden. Zudem sind Wettanbieter an Livesport derzeit natürlich stark interessiert.

„Ich sehe vielmehr Chance als Risiko“, äußerte sich Mitorganisator Walkenhorst, der zugleich als Spieler antritt, optimistisch. Seine bekanntere Schwester Kira, zusammen mit Laura Ludwig Olympiasiegerin und Weltmeisterin, hat ihr angekündigtes Comeback wegen der Corona-Pause verschoben und verzichtet wie weitere Spitzenkräfte auf die Beach-Liga. Allerdings könnte Düsseldorf durchaus ein Signal setzen. Der Deutschen Volleyball-Verband überlegt, eine Qualifikation für die Anfang September vorgesehenen Meisterschaften in ähnlicher Form auszutragen - womöglich sogar auf derselben Spielstätte. (dpa/isc)