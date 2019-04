Zweitliga-Schlusslicht

Beben beim FC Ingolstadt: Oral löst Keller ab

Der FC Ingolstadt will den Sturz in die 3. Liga mit weiteren Personalwechseln abwenden. Keller muss gehen. Oral übernimmt als schon vierter Trainer in einer völlig vermurksten Saison. Die Hoffnung ruht auch auf einem Macher aus erfolgreichen Zeiten.