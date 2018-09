„Gerade der gegnerische Rückraum und der starke Kreisläufer der Gäste hat uns im ersten Abschnitt schwer zu schaffen gemacht.“ Doch nach einer taktischen Umstellung in Durchgang zwei sowie einer über weite Strecken extrem engagierten und geschlossenen Mannschaftsleistung verließen die Gastgeber als verdiente Sieger die Halle.

Gleich mit den ersten beiden Aktionen der Gäste setzten Kreisläufer Daniel Marcik (sieben Tore/drei Siebenmeter) und Rückraumspieler René Bauer(6) die ersten Duftmarken zugunsten der Gäste. „Wir haben uns zunächst sehr schwer getan“ bekundete Thomas Panitz, „und waren mit den Gedanken noch nicht so richtig bei der Sache.“ Vor allen Dingen die Defensive hatte zu Beginn große Schwierigkeiten, die erfahrene und geschickt agierende Offensive der Gäste in den Griff zu bekommen. „15 Gegentore in einer Halbzeit sind schlicht zu viel für unsere eigenen Ansprüche“, verdeutlichte Panitz, „darüber werden wir in den kommenden Trainingseinheiten ganz bestimmt noch einmal sehr intensiv zu reden haben.“

Zahlreiche einfache Gegentore

Über die gesamte erste Hälfte hinweg gelang es den Hausherren um ihre besten Werfer an diesem Tag, Jan-Hendrik Wöltjen (9) und Derk Marien (8), nicht, sich entscheidend von den Gästen abzusetzen. Immer wieder kamen diese heran und sogar zum Ausgleich, selbst ein deutlicher Vier-Tore-Vorsprung (11:7/16. Spielminute) brachte nicht die gewünschte Ruhe ins Spiel der SGAM. „Die HSG ist nun auch ganz bestimmt keine Laufkundschaft, die wir mal eben so im Vorbeigehen besiegen können“, verdeutlichte Panitz, „allerdings haben wir in der ersten Hälfte auch zu viele einfache Gegentore kassiert, was uns normalerweise so natürlich nicht passieren darf.“

Dazu kam außerdem, „dass wir im Angriff sehr viele wirklich hochkarätige Möglichkeiten schlicht weggeworfen haben“, skizzierte Panitz das zweite Problem des ersten Durchgangs, „obwohl wir eigentlich das gesamte Spiel über mit einer starken ersten und auch zweiten Welle regelmäßig zu guten Torchancen gekommen sind.“ Damit konnte die SGAM zumindest die Schwächen in der Defensive gut kaschieren – allerdings bedürfte es schon einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang, um den letztlich ebenso deutlichen wie verdienten Erfolg in trockene Tücher zu bringen.

Einen ersten Hinweis dazu lieferte SG-Keeper Jörn Anders, der den Gästen gleich nach Wiederbeginn mit einem gehaltenen Siebenmeter den Wind aus den Segeln nehmen konnte. Auch sein junger Stellvertreter Jonas Boueke überzeugte mit zahlreichen starken Paraden, sodass die Gastgeber in der zweiten Hälfte immer besser in Tritt kamen und sich über die nun deutlich sicherer agierende Defensive auch im Angriff phasenweise in einen regelrechten Rausch spielen konnten.

Unter der frenetischen Anfeuerung der vielen Zuschauer ließen sich die Hausherren in den zweiten 30 Minuten auch von einigen kleineren Missgeschicken nicht mehr aus der Bahn werfen und bauten den Vorsprung teilweise auf bis zu acht Tore aus (31:23/51.). Nach der letzten Auszeit der Gäste erzielte HSG-Kreisläufer Daniel Marcik per Siebenmeter letztmals den Anschlusstreffer, bis zur Schlusssirene setzte sich die SGAM allerdings sogar trotz zweier kurz nacheinander folgenden Zeitstrafen gegen Luke Pehling und Derk Marien kontinuierlich von den nun deutlich überforderten Gästen ab. „Die Atmosphäre in der Halle war einfach überragend“, zollte der zufriedene Arberger Trainer auch dem Publikum den entsprechenden Tribut, „und wir sind alle froh, dass wir als Mannschaft unseren Teil zu diese geilen Stimmung beitragen konnten.“

SG Arbergen-Mahndorf: Anders, Boueke; Giesecke (5), Marien (8), Pehling (3), von Wildenrath (1), Suhr, Ellmers (3), Bergmann (5), Wöltjen (9), Weber (3/1).