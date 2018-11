Das nennt man einen Befreiungsschlag: Nach fünf Niederlagen in Folge mit 22 Gegentoren gewannen die Kicker des Habenhauser FV ausgerechnet gegen den Tabellenvierten der Bremen-Liga mit 1:0 (1:0). „Es war extrem wichtig, dass wir uns etwas Luft verschaffen“, kommentierte ihr Trainer Wilco Freund den Überraschungserfolg über die SFL Bremerhaven. Dabei schlug er den Gegner mit dessen Waffen: Der HFV stand tief und war in erster Linie auf die Sicherung des eigenen Tores bedacht. Damit kam der ansonsten ebenfalls aus einer stabilen Abwehr agierende Gast nicht zurecht. Im Gegenteil. Die Habenhausener verzeichneten vor der Pause sogar ein Chancenplus, und so fiel das Tor des Tages durch Luca Mauritz keineswegs aus heiterem Himmel (20.). Nach dem Wechsel erhöhte die SFL den Druck, scheiterte aber ein ums andere Mal an der durch einige Rückkehrer verstärkten Defensive des Gastgebers. „Wir haben nicht unverdient gewonnen“, so Freund.