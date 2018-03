Als die Welt der Fischtown Pinguins noch in Ordnung war: Mike Höffels jubelt nach seinem Treffer zum 2:0 in München. (Eibner)

Die Überraschung war wieder zum Greifen nah, am Ende aber fehlte den Fischtown Pinguins die Kraft, um sich erneut gegen den EHC Red Bull München durchsetzen zu können. Dabei begann die Partie verheißungsvoll, führte Bremerhaven doch schnell durch Tore von Rumble und Hoeffel mit 2:0. Innerhalb von einer guten Viertelstunde drehte der Titelverteidiger dann aber mit vier Toren das Spiel im Schlussdrittel.

Die Niederlage fiel mit 2:5 (0:1,1:1,0:4) dann zu deutlich aus, hatten die Pinguins das Spiel doch über weite Strecken sogar dominiert. Es ging ihnen aber die Puste aus, nicht zuletzt auch wegen der zwölfstündigen Busfahrt nach München, diese Strapaze wirkte noch nach. Nun liegen die Fischtown Pinguins im Viertelfinal-Playoff mit 1:2 im Rückstand. An diesem Mittwoch (19.30 Uhr) gibt es im Heimspiel die Gelegenheit, die Bilanz zu korrigieren.

In der ausverkauften Münchener Olympiahalle erwischten die Pinguins einen respektablen Start. Endlich begegneten sie dem Titelverteidiger gleich von Beginn an auf Augenhöhe. Anders als in den beiden Spielen zuvor, kassierten sie nicht schon wieder schnelle Gegentreffer. Die Bremerhavener wirkten stabil und boten den Münchenern Paroli.

Von Kräfteverschleiß war nur 40 Stunden nach dem letzten Aufeinandertreffen beider Teams zunächst nichts zu sehen. Die zu diesem Zeitpunkt noch frisch aufspielende Mannschaft von Trainer Thomas Popiesch setzte auch in der Offensive Akzente. So sehr, dass sie in der 14. Minute ihren Gegner erstmals schocken konnte.

In Überzahl erzielte Chris Rumble aus der Distanz das umjubelte 1:0 für Bremerhaven, er jagte den Puck gnadenlos in den oberen Torwinkel. Keiner ist mit Schüssen aus dem Rückraum so gefährlich wie der Kanadier. Tore dieser Art sind seine Königsdisziplin. „Ich hatte ausreichend Zeit, mir die Scheibe zurechtzulegen“, beschrieb Rumble später die Szenerie Sekundenbruchteile vor seinem ersten Treffer in den Playoffs.

Ein folgenschwerer Fehler

Auch im zweiten Durchgang setzten die Bremerhavener ihr laufintensives Spiel fort. Dabei mussten sie sich richtig strecken, als sie in doppelter Unterzahl ihr Tor sauber halten konnten. Mit zunehmender Spielzeit wurde München zusehends nervöser, die Heimmannschaft ließ sich zu ungewohnten Fehlern hinreißen. In seiner Hilflosigkeit schwächte sich der Deutsche Meister immer wieder mit unnötigem Foulspiel selbst.

Diesmal eröffnete sich für Bremerhaven gleich das doppelte Überzahlspiel. Diese Chance ließen sie sich nicht entgehen, Mike Hoeffel nutzte den Freiraum überlegt aus und erhöhte auf 2:0 (32.). Trainer Popiesch musste sich erst einmal auf der Bank schütteln, seine Mannschaft hatte dem Titelverteidiger bis zu diesem Zeitpunkt den Schneid abgekauft. Aus dem Gefühl der Sicherheit heraus leisteten sich die Pinguins dann einen folgenschweren Fehler.

Übermütig drängten sie auf das 3:0, vernachlässigten dabei aber die Defensive und ermöglichten den Gastgebern einen Konter. Den schlossen die Münchener erfolgreich zum 1:2 (33.) durch Nationalspieler Frank Mauer ab. Dieser Gegentreffer war eindeutig der Unerfahrenheit der Pinguins in den Playoffs geschuldet.

Hoch konzentriert begannen die Münchener das letzte Drittel. Es waren gerade knapp zwei Minuten gespielt, da nutzten sie die letzten Sekunden ihrer Überzahl aus. Dabei stand ihnen das Glück zur Seite, als Angreifer Patrick Hager einen Schuss zum 2:2-Ausgleich (42.) unhaltbar abfälschte.

Die Münchener zeigten sich nun aggressiver, zielstrebiger und erhöhten das Tempo. Mit einem schnell vorgetragenem Angriff konnten sie die erstmalige Führung erzielen. Torjäger Frank Mauer zeigte erneut seine überragenden Abschlussqualitäten. Der Silbermedailliengewinner von Pyeongchang enteilte Bremerhavens Ross Mauermann und schob zum 3:2 (48.) ein.

Bremerhavens Gegenwehr war dahin. Als Rumble sich dann noch einen eklatanten Fehler leistete, hatte Hager keine Mühe auf 4:2 (53.) zu erhöhen. Er sprintete alleine auf Torwart Pöpperle zu und wackelte den Tschechen aus. Die Entscheidung war gefallen. Es kam sogar noch dicker, als Matsumoto zum 5:2-Endstand (57.) traf.