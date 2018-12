Auch die sechs Tore von Kyan Petersen (beim Wurf) konnten die 20:27-Niederlage des ATSV Habenhausen II gegen den Elsflether TB nicht verhindern (Nils Conrad, frei)

“ Auf ATSV-Seite wurde Torjäger Marco Wilhelms (erkrankt) auf der Rückraummitte und vor allem in der Abwehr schmerzlich vermisst, für ihn versuchte ATSV-Top-Torschütze Kyan Petersen (sechs Tore/zwei Siebenmeter) mehr oder weniger erfolgreich in die Bresche zu springen.

Die Gäste um ihren sichersten Torschützen Markus Zindler (7) stellten eine aggressive und kompakte 6:0-Deckung, gegen die sich die Hausherren mit zunehmender Spieldauer immer schwerer taten. Nach etwa 20 Minuten schien das Spiel beim Stand von 10:4 für Elsfleth schon beinahe schon zugunsten der spielstarken Gäste entschieden zu sein, „aber ganz sicher nicht, weil Elsfleth einen super guten Tag erwischt hatte“, grantelte Grieme. Seine Mannschaft machte ihre Sache im Gegenteil „offensiv wie defensiv einfach nicht gut, trotzdem kämpften wir noch einmal und gingen mit 8:12 in die Halbzeit.“ Grieme betonte, „dass ich mit den zwölf Gegentoren in der ersten Halbzeit absolut leben kann, aber nur acht eigene Tore in 30 Minuten sind einfach nur schwach von meiner Mannschaft.“ In der zweiten Halbzeit standen die Habenhauser zumindest in den ersten zehn Minuten kompakter in der Abwehr als noch in Durchgang eins, „was leichte Lichtblicke in einem schwachen Spiel erblicken lässt“, wie Grieme erklärte. Dazu kam, dass ATSV-Ersatz-Torhüter Bassam Farasha (Ersatz für den verhinderten Nils Wilshusen) mit seinen Paraden ein Desaster verhinderte. „15 Minuten vor Ende stellten wir die Abwehr auf 3-3-Deckung um“skizzierte der Trainer die entscheidende Phase der Begegnung, „und hatten dadurch etwas mehr Zugriff auf die Elsflether.“

Letztlich musste aber auch Philipp Grieme anerkennen, „dass der Sieg auch in dieser Höhe völlig verdient an Elsfleth geht und ich richtig enttäuscht bin, wie wir uns phasenweise präsentiert haben.“ Vor allem im Angriff fehlte Habenhausen an diesem Spieltag die Durchschlagskraft und der nötige Wille, den Ball mit allen Mitteln ins Tor zu bringen. „Hinzu kam, dass ich mit einigen Schiedsrichterentscheidungen nicht zufrieden war“, so Grieme, „was jedoch keine Ausrede für unsere Leistung sein soll.“

Team und Betreuer würden nun „demütig in die Trainingswoche und wollen am Freitag in Langen Wiedergutmachung betreiben“, versicherte der Trainer mit Blick auf das Auswärtsspiel beim TV Langen (20.30 Uhr).

ATSV Habenhausen II: Bassam; Schilling, Hamann, Janssen (2), Schäfer (2), Marz (1), Ruthke (2), Klün (1), Stüven (2), Krüger (1), Cagliani (2), Petersen (6/2), Nowakowsky (1).