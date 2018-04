Damit schraubte der Spitzenreiter sein Punktekonto auf 32:2 Zähler und führt weiter mit zwei Punkten Vorsprung. Die verbleibenden drei Saisonspiele sind jedoch von einem anderen Kaliber und bringen erst die Entscheidung um die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesklasse.

Mit einer starken Defensive und drei guten Torleuten gab die SG über das gesamte Spiel den Ton an und so war die Partie früh entschieden. Über 7:2 und 9:3 legten die Findorffer bereits in der 17. Spielminute ein vorentscheidendes 12:4 vor, so dass Coach Thorsten Terborg frühzeitig mit Experimenten beginnen konnte. So wechselte er zu diesem Zeitpunkt die komplette Stammmannschaft aus und ließ die zweite Garde mit einem offensiveren Abwehrsystem aufs Parkett. Die neue Formation brauchte nur kurz, um sich einzuspielen und baute dann den Vorsprung über 15.7 zur Pause auf 17:8 aus.

Auch nach dem Pausentee blieb es eine einseitige Angelegenheit. Über 28:14 und 35:18 schraubten die Findorffer das Ergebnis noch auf 40:22. Aus einer starken Mannschaft ragte diesmal Jelle Gresens mit 13 Treffern heraus. Auch die drei Torhüter Ahrens, Hämmerling und Hattendorf sowie Juniorenspieler Grünewald hinterließen einen besonders guten Eindruck.

Mit Werder, Lilienthal und SVGO II warten jetzt noch drei große Brocken auf die SG, die sich keinen Ausrutscher leisten darf. Den Anfang zu den „Wochen der Wahrheit“ macht der SV Werder Bremen, der die Füchse am Sonntag in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle erwartet (Anpfiff: 16 Uhr).

SG Findorff: Ahrens, Hämmerling, Hattendorf; Harms (6), Gresens (13/5), Schröder (4), Brunswick (4), Carneiro Alves (2), Nikutowski (2), Bertram, Mansch (2/1), Bösewill (4).