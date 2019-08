Kyu-Hyun Park (SV Werder Bremen II, 19) am Ball, Aktion, Action (Oliver Baumgart (hansepixx))

Die Leistungsdaten im August 2019 lesen sich wie folgt: zwei Einsätze in der Regionalliga für Werder Bremens U 23, zwei Spiele für die U 19 in der Junioren-Bundesliga. Keine Frage, der Start der Fußball-Karriere in Deutschland ist für Kyu-hyun Park mehr als geglückt. Denn in Asien wird genau geschaut, wie sich der Südkoreaner im Land des viermaligen Weltmeisters so schlägt. Schließlich gilt der 18-Jährige, auch noch Kapitän der heimischen U 18-Auswahl, als ein Megatalent. Werder jedenfalls war vom Probetraining so beeindruckt, dass Park im Juli einen Leihvertrag unterschrieb inklusive einer Kaufoption. Doch plötzlich wird das Fußball-Glück getrübt, denn Park hat vor einigen Tagen Post vom Bremer Rechtsanwalt Uwe Piehl bekommen. Inhalt des Schreibens: Der Fußballer soll für die Transferabwicklung eine angemessene Maklervergütung zahlen.

S1 berät Fußballer

Denn hinter den Kulissen des Transfers entwickelt sich seit Wochen eine juristische Auseinandersetzung, die Piehl jetzt geklärt haben möchte – notfalls auch vor einem Zivilgericht. Er vertritt die S1 Sportmarketing GmbH, eine Bremer Agentur, die Fußballer berät und Transfers zwischen zwei Vereinen einfädelt und abwickelt. Für S1 stehen die Geschäftsführer Mustafa Colak und Onur Baykul. Colak hat früher einige Jahre bei Werder gespielt, er kennt viele handelnde Personen wie Sportdirektor Frank Baumann oder Nachwuchschef Björn Schierenbeck persönlich.

Und so kam es dem Berater-Duo wie eine glückliche Fügung vor, als im Herbst vergangenen Jahres eine Anfrage aus Südkorea kam, ob die S1 Sportmarketing den damals 17-jährigen Kyu-hyun Park bei Werder anbieten und ein Probetraining arrangieren könnte. „Wir haben unsere persönlichen Kontakte zu Werder genutzt und dann losgelegt“, sagt Berater Onur Baykul. In Südkorea vertritt Hyoung Luca Choi die Interessen von Fußball-Talent Park, er knüpfte die Kontakte nach Deutschland. „Wir hatten sehr professionelle und sympathische Telefonate mit ihm“, sagen die Bremer Colak und Baykul über die ersten Eindrücke. Doch davon ist nichts geblieben. Ihre Meinung heute: „Wir wurden ausgenutzt und über den Tisch gezogen.“

Den Eindruck kann man wirklich haben, wenn Colak und Baykul ihre Geschichte erzählen. Denn als Park am 11. Juli bei Werder nach erfolgreichem Probetraining seine Unterschrift unter den Leihvertrag setzen sollte, behauptete Südkorea-Berater Luca Choi in Anwesenheit der Werder-Funktionäre und der S1-Berater plötzlich, dass der Spieler ausschließlich von ihm beraten werde. Ein entscheidender Fakt, denn dadurch würde Luca Choi allein das Berater-Honorar kassieren, in der Regel 14 Prozent des ausgehandelten Spieler-Jahresgehalts. „Wir waren wie vom Blitz getroffen“, sagt Baykul. Doch weil auch der Spieler plötzlich Luca Choi zum alleinigen Berater erklärte, schloss Werder den Berater-Vertrag ausschließlich mit dem Südkoreaner – Baykul und Colak gingen leer aus. Ein Vertrag mit dem Spieler existierte nicht, die Vereine berufen sich in der Regel auf den Spieler, der seinen Berater dem Klub gegenüber benennt.

"Wir haben so viel für den Jungen getan"

Baykul und Colak aber wollen das nicht auf sich ruhen lassen und beauftragten deshalb Rechtsanwalt Uwe Piehl, das anteilige Berater-Honorar einzutreiben. „Uns geht es ums Prinzip, wir haben so viel für den Jungen getan“, sagt Colak. Kyu-hyun Park, mittlerweile 18, habe während des Probetrainings vom 7. bis 23. April nicht nur bei Familie Colak gewohnt, „wir haben praktisch alle Dinge vor dem Transfer abgewickelt: medizinische Untersuchungen organisiert, Gespräche mit Werder geführt, Trainingspläne erstellt“. Auch den Berater habe man in der Zeit in der Pension der Familie Colak in Oyten untergebracht und die Übernachtungen bezahlt, „wir waren fast 24 Stunden täglich zusammen unterwegs und haben Pläne für die Zukunft geschmiedet“, berichten sie.

Doch ganz am Ende sei man ausgebootet worden. Für Anwalt Piehl ist unstrittig, dass seinen Mandanten Geld zusteht. Das würde man am liebsten zwar allein vom südkoreanischen Berater Luca Choi holen, juristisch gesehen muss aber der Spieler das Honorar zahlen. „Zwischen ihm und meinen Mandanten ist ein sogenannter Nachweismaklervertrag zustande gekommen“, sagt Piehl. Soll heißen: Die S1 Sportmarketing GmbH hat diverse Aktivitäten unternommen, die zum erfolgreichen Vertragsabschluss geführt haben. „Deshalb schulden Sie meinen Mandanten die Maklervergütung“, heißt es in dem Brief an den Spieler Park.

Aber auch gegen den Berater Luca Choi behält sich Piehl juristische Schritte vor. In einem Brief weist er den Südkoreaner darauf hin, dass nach deutschem Recht ein Maklervertrag mit S1 Sportmarketing existiere. Die Höhe der Vergütung sei noch zu beziffern. Außerdem werde man aus Gründen der Ethik und des Marktschutzes den Fußball-Weltverband Fifa informieren.

In dem Brief an den Werder-Spieler Park werden allerdings auch versöhnliche Töne angeschlagen. „Meine Mandanten bedauern, dass sie gegen Sie die Maklervergütung einfordern müssen“, heißt es, „Ihr Verhalten war tadellos“. Denn Baykul und Colak glauben bis heute, dass Parks plötzlicher Sinneswandel, seinen südkoreanischen Landsmann zum alleinigen Berater zu machen, auf Druck zustande gekommen sei. „Der Junge kann nichts dafür, er soll jetzt mundtot gemacht werden“, glauben beide. Dazu passt, dass Park seit der Vertragsunterschrift auf keine Mail, keinen Anruf oder SMS reagiert. „Dabei hatten wir vorher ein enges, fast schon familiäres Verhältnis“, erzählt Colak.

Baykul und Colak machen Werder keinen Vorwurf

Auch Werder Bremen zeigte sich überrascht ob des Berater-Hickhacks. Den Vorschlag an Berater Luca Choi und S1 Sportmarketing, den Berater-Vertrag erst aufzusetzen, wenn sich der Zwist zwischen den beiden Parteien gelegt habe, lehnte der Südkoreaner ab – und kassierte allein das Honorar. Baykul und Colak machen Werder keinen Vorwurf. „Der Verein hat sich korrekt verhalten. Sie wollten den Spieler unbedingt und der Spieler hat gesagt, dass Luca Choi sein Berater ist.“ Inzwischen habe man mit Werder eine Lösung gefunden, mit der man leben könne.

Die gibt es mit Kyu-hyun Park und Hyoung Luca Choi noch nicht. Auf die Schreiben hat Piehl noch keine Antwort erhalten. Jetzt wird der Fall wohl vor Gericht entschieden.

Zur Sache

In Deutschland gibt es mehr als 800 Spielerberater

Seit dem 1. April 2015 kann praktisch jeder Spielerberater werden. Es müssen lediglich ein polizeiliches Führungszeugnis und 500 Euro pro Transferperiode beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) hinterlegt werden. Die Lizenz für Spielerberater schaffte der Weltverband Fifa ab, eine Prüfung mit Fragen aus dem gesamten Regelwerk der Fifa, des DFB und der DFL gibt es also nicht mehr. Die Nummer eins der Branche heißt Jorge Mendes. Der Portugiese vertritt neben Weltstar Cristiano Ronaldo viele Fußball-Größen, anders als ein Großteil aller Berater hält er an vielen seiner Starspieler Marketing- und Persönlichkeitsrechte. Zu den Großen im deutschen Spielerberatergeschäft gehört neben Toni-­Kroos-Manager Volker Struth der Ludwigshafener Roger Wittmann.

In Deutschland gibt es derzeit mehr als 800 registrierte Spielerberater, so viele wie in keinem anderen Land der Welt. Italien führt 260 Berater auf, die Türkei 129, England 125 und Spanien 110. Weltweit gibt es in 113 Ländern insgesamt 3096 Beraterfirmen und 7224 Spielerberater. Statt einen externen Berater zu engagieren, verpflichten viele Fußballprofis Familienmitglieder. Beispiele dafür sind Lionel Messi, Arjen Robben, Ilkay Gündogan sowie Mats Hummels. Auch Mario Götze lässt sich nur noch von seinem Vater Jürgen beraten. Julian Brandt und Mats Hummels gehen den gleichen Weg.