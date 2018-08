Haben Sie das gesehen? Wie der Zehnkämpfer Arthur Abele da im Berliner Olympiastadion das Ziel durchquerte? Wie er realisierte, dass er Europameister ist? Und wie den Mann dann die Tränen übermannten? Oder wie es den Speerwerfer Thomas Röhler – einen gestandenen Athleten – überkam? Vor Glück hüpfte er nach seinem Triumph in den Hindernisgraben.

Es sind Momente und Bilder wie diese, in denen man eine Ahnung bekommt, was der Triumph dem Sportler bedeuten kann. Was er hergegeben hat von sich, wie er gelitten hat für diesen Erfolg. Diese große Bühne, die die Leichtathletik-Europameisterschaft im Rahmen der European Championships bot, sie war zurecht eine große Bühne. Eine große Bühne für die vielen Athleten, die in der öffentlichen Wahrnehmung, sagen wir mal: nicht ganz so gut wegkommen wie die Fußballer. Als 50 000 im Berliner Olympiastadion nur für sie klatschten, habe sie gezittert und einen Herzschlag gehabt wie noch nie, sagte Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong. Und Zehnkämpfer Abele, dessen Wettbewerb zum Auftakt der EM angesetzt war, riet den Athleten der später startenden Disziplinen, Kraft aus der mitreißenden Kulisse zu schöpfen.

Doch es ging bei dem Projekt um mehr. Für diese Nicht-Fußball-Athleten die Position zu verbessern auf dem hart umkämpften Markt der Aufmerksamkeit, das gehörte zur Grundidee des Konzepts mit einer gemeinsamen Europameisterschaft in sieben verschiedenen Sportarten und zwei Ländern. Man darf wohl mit ausreichender Berechtigung sagen: Es ist ein Konzept, das ankam. Die Stimmung auf den Rängen in Glasgow, wo unter anderem Schwimmer, Turner und Radsportler starteten, und in Berlin wurde oft als prächtig geschildert. Das Fernsehen, das ausführlich übertrug, erzielte gute Quoten. Verbandsfunktionäre äußerten sich lobend, Championships-Mitinitiator Marc Jörg sprach von einem Erfolgsmodell.

Noch erfolgreicher wäre das Modell womöglich, wenn die Super-EM nicht an zwei, sondern an einem Standort ausgetragen würde. Die ganz besondere Atmosphäre von den Wettkampfstätten im Olympiastadion und am Breitscheidplatz wären an noch viel mehr Stellen der Stadt spürbar. Es könnte dann vielleicht wirklich dieses Mini-Olympia sein – ohne den oft zurecht geschmähten Olympia-Gigantismus. Wie man hört, will sich Berlin für solch ein EM-Event 2022 bewerben. Nur zu.