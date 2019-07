Malte Hentrop mit dem 53 Jahre alten Fehse-Pokal für den Sieger im Vereinspokalwettbewerb. (K.H. Luck, frei)

Zum Schluss hatte Karsten Ohl, Vorsitzender der Findorffer Schachfreunde, mit 13 Punkten aus 16 Spielen knapp die Nase vorn vor dem favorisierten Marko Jostes (ebenfalls Findorffer SF) und Ingo Veit, dem Chef des Findorffer Partnervereins, Schachklub Bremen West. Beide Vereine bilden seit der vergangenen Saison eine Spielgemeinschaft.

Ein besonderer Höhepunkt war die Übergabe einer 53 Jahre alten Trophäe, dem „Hermann-Fehse-Pokal“. Jahrelang hatte der Cup in der Findorffer Asservatenkammer gestanden. Doch dem Verein gelang es, das Schmuckstück aufzubereiten. Und so wurde das Blitzturnier am Torfhafen durch einen kleinen Festakt ergänzt, bei dem die Trophäe dem diesjährigen Sieger des Findorffer Pokalwettbewerbs, Malte Hentrop, überreicht wurde. Hentrop hatte sich im Finale überraschend gegen Marko Jostes durchgesetzt.