Europa League

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

„Besonderer Moment“: VfL-Kapitän zurück in Saint-Etienne

Seine Jugendzeit und die ersten Profijahre hat Josuha Guilavogui bei AS Saint-Etienne verbracht. In der Europa League kehrt der Franzose heute als Kapitän des VfL Wolfsburg in sein altes Stadion zurück.