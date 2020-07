Formel 1 in Ungarn

Bestzeit für Vettel im Regentraining von Budapest

Sebastian Vettel hat zum ersten Mal in dieser Saison die schnellste Runde in einem Freien Training gedreht. Der viermalige Formel-1-Weltmeister verwies am Freitagnachmittag im Regen auf dem Hungaroring den WM-Spitzenreiter Valtteri Bottas auf den zweiten Platz.