BGC Bremen II von links: Matthias Erhart, Reiner Neumann, Helga Wittkopf, Andreas Drobik, Benjamin Raschke, Thomas Warnkens. (BGC Bremen, frei)

Die neu zusammen gesetzte zweite Mannschaft des BGC Bremen musste dort als Tagesletzter noch Lehrgeld zahlen.

Da die zweite Mannschaft des BGC Bremen in der vergangenen Saison den Aufstieg in die 3. Bundesliga geschafft hat, wurden die Mannschaften neu zusammengestellt. Im Verbandsligateam des BGC Bremen II spielen in der Saison 2019 Benjamin Raschke (Mannschaftsführer), Andreas Drobik, Reiner Neumann, Thomas Warnkens, Achim Wodok (Neuzugang), Helga Wittkopf, und die Jugendliche Sarah Gefreyer . Außerdem soll die Schülerspielerin Leonie Schmidt die Verbandsligamannschaft außer Konkurrenz begleiten, um Erfahrungen zu sammeln.

Reiner Neumann und Helga Wittkopf fuhren bereits eine Woche vor dem ersten Punktspiel schon einmal nach Hannover zum Vortrainieren. Achim Wodok und Sarah Gefreyer mussten sich aus gesundheitlichen Gründen vor dem ersten Punktspiel abmelden. Daher konnte Leonie Schmidt auch nicht mitfahren, da Sarah als ihre Betreuerin vorgesehen war. Matthias Erhart hat sich dann spontan bereit erklärt, für Achim einzuspringen, damit zumindest ein Streichergebnis möglich war.

Mit Matthias Erhart sprang ein BGCler ein, der die Anlage kannte und dieses Wissen auch gleich in einen ersten Rang in der Einzelwertung umsetzte. Aber dennoch musste die Mannschaft Lehrgeld zahlen. Zwar hielten sich die Neulinge überaus tapfer, aber letztlich reichte es nur zum fünften und damit letzten Rang. Die Konkurrenten aus Diepholz, Bad Nenndorf, Cuxhaven und dem Heimverein waren nicht zu schlagen.

Die Einzelergebnisse: Matthias Erhart (122 Schläge), Andreas Drobik (132), Reiner Neumann (137), Benjamin Raschke (140), Helga Wittkopf (148) und Thomas Warnkens (152). Jetzt will die Mannschaft am 14. April beim Heimspiel auf der Anlage in der August-Bebel-Allee die ersten Punkte einfahren.